Lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, al rechazar las presentaciones de la defensa del ex canciller contra la resolución de la Sala IV de ese cuerpo, donde se rechazó la excepción de falta de acción formulada. El Tribunal, conformado por los jueces Juan Carlos Gemignani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos declaró inadmisible también el remedio extraordinario contra la resolución que no hizo lugar a las recusaciones de Hornos y Borinsky porque "no constituye sentencia definitiva ni puede considerarse equiparable a tal, no pone fin al procedimiento, ni impide su continuación, ni demuestra la parte un perjuicio de imposible o insuficiente reparación ulterior". La Cámara había declarado inadmisible en su momento el recurso de casación interpuesto por Timerman y aplicó los mismos fundamentos para rechazar el recurso extraordinario: "la decisión recurrida no cumple con el requisito de definitividad exigido por el Supremo Tribunal para acceder a sus estrados".