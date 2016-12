El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria para el 19 de diciembre al ex vicepresidente Amado Boudou por la renegociación supuestamente irregular de la deuda pública de la provincia de Formosa en 2009, cuando era ministro de Economía. El magistrado también convocó al amigo y socio de Boudou, José María Núñez Carmona; al supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele, para el 20 y 21 de diciembre respectivamente. Fueron convocados, además, Jorge Ubaldo Melchor, ex titular del Fondo Fiduciario Provincial de Formosa (FONFIPRO), para el 22 de diciembre, y Martín Cortés, ex presidente del Banco de Formosa, el 27 de diciembre. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y Vandenbroele, titular de “The Old Fun”, firmaron en marzo de 2009 un "Memorándum de Entendimiento" para que el empresario realizara un asesoramiento en la reestructuración de la deuda pública de la provincia. Para el fiscal Carlos Rívolo fue un "procedimiento inédito y absolutamente irregular" porque "The Old Fund" no tenía empleados ni antecedentes en la reestructuración de entes públicos, ni certificado fiscal para contratar con el Estado.