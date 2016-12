Los judiciales bonaerenses vuelven al paro

Los trabajadores judiciales de la Provincia realizaron este jueves un paro en los 19 departamentos judiciales, tras haber mantenido ayer una reunión con funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal en la que no se formuló una propuesta de aumento. Pablo Abramovich, titular de la Asociación de Judiciales Bonaerenses (AJB), explicó que se reunieron con funcionarios del Ministerio de Trabajo, de Economía y de Justicia “pero no hubo propuesta de suba salarial, por lo que mañana realizaremos un paro”.“El argumento que nos dieron es que ellos recién la semana que viene iban a convocar a paritaria, entonces no tenían una oferta para hacer. Lo cierto es que hace tres meses que estamos pidiendo que nos convoquen. Lo que no hay es decisión política de formular un aumento”, dijo.