En la mañana de este lunes, el juez federal Claudio Bonadio señaló que no puede hacer un pronóstico sobre si la ex presidente Crisitna Fernández de Kirchner, a quien se le confirmó el procesamiento por el delito de defraudación por la causa denominada "Dólar Futuro" -que el magistrado instruye- irá presa o no. "No hago futurología para decir si Cristina va a ir presa", admitió el juez en declaraciones radiales en el programa "Pone Primera", de Radio Nacional, conducido por Romina Manguel. Bonadío también señaló que procesalmente no están dadas las condiciones "para pedir una restricción de la libertad" de la ex mandataria, y recordó que la prisión preventiva "es una medida que se utiliza sólo en contadísimas ocasiones y cuando no hay ninguna otra opción".