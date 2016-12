La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que la fundación "La Alameda" no podrá ser querellante en la causa en la que fue denunciado el ex agente de inteligencia Antonio Stiuso por supuesto "enriquecimiento ilícito". El ex legislador porteño Gustavo Vera acusó a Stiuso por los presuntos "delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, e incumplimiento de los deberes de funcionario público" e indicó a "Stiuso y sus lugartenientes en la ex SIDE, conocidos como la banda de los ingenieros como integrantes de una organización que explotaba prostíbulos". De esta manera, la Sala Primera de la Casación, con las firmas de los jueces Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, ratificó la decisión de apartar a la fundación.