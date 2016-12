El fiscal federal Federico Delgado admitió hoy que existe "preocupación" por el futuro de la causa Panamá Papers, en la que está involucrado el presidente Mauricio Macri, ante la falta de información que deben suministrar desde el exterior, por lo que reclamó "más que nunca, que la Cancillería convenza a Brasil, a República Dominicana y Panamá" para que aporten datos sobre paraísos fiscales. "La Cancillería no se ha portado mal, ha hecho lo que tiene que hacer que es diligenciar los pedidos del juez (Sebastián) Casanello, pero a nivel internacional los Estados firman tratados, se comprometen a colaborar, intercambian notas diplomáticas ofreciendo reciprocidad, pero a la hora de suministrar información empieza otro partido en el que la información llega por goteo", puntualizó. Delgado explicó que "por la naturaleza de estas operaciones financieras" en paraísos fiscales "es necesario tener acceso a fuentes internacionales de investigación" y resaltó que "para reconstruir todo esto se necesitan datos de otros países y que no se pueden conseguir si no es a través de las cancillerías". El fiscal explicó que no está "recibiendo colaboración" de Brasil, donde operó una de las empresas conformadas por el mandatario (Fleg Trading), la que aseguró que no había tenido actividad. Además de este requerimiento, el fiscal le reclamó al juez que envíe pedidos de información al fuero penal económico para corroborar si se tramita alguna causa contra el Presidente o contra sus empresas por supuesta evasión tributaria, para tratar de conseguir información sobre el origen del dinero que fue girado al exterior.