Cristina al banquillo

El juez Julián Ercolini citó a Cristina Fernández para que preste declaración indagatoria para el jueves 20 de octubre por presuntos delitos en la concesión de obra pública vial en Santa Cruz a empresas vinculadas con Lázaro Báez. También deberán comparecer ex ministro de Planificación Julio De Vido, el detenido Báez, el también detenido ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros. El juez también dispuso una inhibición general de bienes para todos ellos. La ronda de indagatorias finalizará el 23 de noviembre. Así el juez dio curso al requerimiento de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.