Nuevo llamado a indagatoria para Cristina Kirchner

Esta vez lo dispuso el juez Julián Ercolini, en el marco de la megacausa por las irregularidades en el otorgamiento de la obra pública, en donde se habría direccionado licitaciones en favor del Grupo Austral. El magistrado hizo lugar al pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes "apuntaron contra la presunta operatoria que implicó una decisión del Poder Ejecutivo Nacional, en la persona de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, de enriquecer a una persona de su

confianza –el empresario Lázaro Báez- a través de la canalización de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz (en la que existían fuertes lazos conaquéllos), por intermedio de la obra pública vial". La ex presidente, a la que también le dictaron la inhibición general de bienes, declarará el próximo 20 de octubre. También deberán declarar el ex ministro de Planificación Julio De Vido, Lázaro Báez y el ex secretario de Obras Públicas José López.