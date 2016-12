El ex ministro kirchnerista de Defensa y actual diputado del Parlasur, Agustín Rossi, fue imputado por presuntos sobreprecios de hasta casi 250 por ciento en la compra de alimentos para la última campaña antártica. El fiscal federal Ramiro González requirió que se investigue a Rossi y al ex presidente del Mercado Central Carlos Alberto Martínez, un hombre de confianza del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, entre otros. Según los informes de las nuevas autoridades del Mercado Central, en la campaña antártica 2015-1016 el Estado habría pagado sobreprecios de 174 y 241 por ciento en la compra de víveres.