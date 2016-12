El fiscal a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal Nº 6, Federico Delgado, solicitó la elevación a juicio de una parte de la causa por la trágica fiesta electrónica conocida como Time Warp, realizada en el complejo Costa Salguero. De esta manera, el fiscal requirió que los imputados vayan a juicio oral por los delitos de facilitación del lugar para la venta de drogas y homicidio en el marco de la causa por el fallecimiento de cinco jóvenes por consumo de estupefacientes. El representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que “las particularidades del evento confirman que la venta y el consumo masivo de estupefacientes no sólo no escaparon del conocimiento de los imputados, sino que además fueron ellos mismos los que generaron el espacio para la libre circulación de drogas", y agregó: "Pero el silencio, el no accionar, demuestra que la voluntad real de los organizadores fue la de asegurar el libre consumo de drogas para así garantizar el éxito económico del evento, envuelto en el objetivo de vender agua que ellos fabricaban".