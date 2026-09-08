08 de Septiembre de 2026
Edición 7532 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 09/09/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
08 de September de 2026
Edición 7532
Próxima Actualización: 09/09/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Chubut

Juraron nuevos jueces

(IA)

En una ceremonia presidida por el Secretario de Justicia de Paz e Interior del Superior Tribunal de Justicia, Diego Rodríguez, prestó formal juramento de ley y fue puesta en funciones como jueza de paz titular del Juzgado de Paz N° 2 de Trelew, Alejandra Analía Victorio. Por otra parte, el Secretario de Justicia de Paz e Interior también encabezó la audiencia en la cual prestó juramento de ley y fue puesto en funciones Lucas David Bravo en el cargo de juez de paz primer suplente del Juzgado de Paz de Dolavon.

Aparecen en esta nota:
Chubut jueces
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Se mueve el tablero judicial
Tasas, consumo digital y derechos en juego
Lo que hay detrás de los contratos digitales: las reglas a un clic
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS