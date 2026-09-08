Juraron nuevos jueces

En una ceremonia presidida por el Secretario de Justicia de Paz e Interior del Superior Tribunal de Justicia, Diego Rodríguez, prestó formal juramento de ley y fue puesta en funciones como jueza de paz titular del Juzgado de Paz N° 2 de Trelew, Alejandra Analía Victorio. Por otra parte, el Secretario de Justicia de Paz e Interior también encabezó la audiencia en la cual prestó juramento de ley y fue puesto en funciones Lucas David Bravo en el cargo de juez de paz primer suplente del Juzgado de Paz de Dolavon.