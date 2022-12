Con una importante concurrencia de magistrados, fiscales, defensores y funcionarios judiciales – y también la llamativa ausencia de integrantes del fuero Penal Federal de Comodoro Py- se celebró la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. El plato fuerte de la noche fue el discurso que brindo el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, quien aseguró que el país necesita “un Poder Judicial fuerte”.

“Estamos transitando tiempos difíciles, para las instituciones, para la política, para la Justicia, pero fundamentalmente difíciles para gran parte de la sociedad, la sociedad de los vulnerables, de aquellos a los que le debemos dar especial tutela. Que las cuestiones, los conflictos, los problemas institucionales no nos hagan perder de vista que nuestra misión fundamental es servir a la comunidad, nos debemos al justiciable”, comenzó Rosatti, quien brindó su discurso luego de la apertura que hizo el presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle.

El también titular del Consejo de la Magistratura pidió “seguir construyendo un Poder Judicial fuerte” y reconoció que “no se sonroja” por pedir un Poder Judicial y una Corte Suprema fuerte. “Al contrario, necesitamos que los tres poderes de la República sean fuertes”, remarcó. Rosatti hizo hincapié en que la fortaleza del Poder Judicial “esta en su independencia”, que se traduce en la “no negociabilidad de nuestras decisiones”

Respecto del rol de la judicatura a la hora de resolver conflictos, el titular de la Corte explicó: “muchas veces nos preguntan: ¿pero ustedes no piensan en las consecuencias de sus decisiones? Sí, pensamos, pero yo cuando me preguntan esto digo: ¿Y acaso quienes no han podido resolver un conflicto antes de judicializarlo, quiénes los judicializan, quiénes recorren distintas instancias judiciales manteniendo su disconformidad... Sobre ellos no recae la pregunta de ¿no piensan en las consecuencias?”.

Con la Constitución no temo ni ofendo” añadió., ante la atenta mirada de los supremos Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, que fueron parte de la velada – Rosenkrantz dio un discurso de cierre y Maqueda fue reconocido en la alocución del titular de la Corte y se llevó los aplausos de los presentes-

“En cualquier caso la peor consecuencia es aquella que se deriva de no aplicar la Constitución”, sentenció. Inmediatamente, todo el auditorio estalló en aplausos.

“Con la Constitución no temo ni ofendo” añadió., ante la atenta mirada de los supremos Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, que fueron parte de la velada – Rosenkrantz dio un discurso de cierre y Maqueda fue reconocido en la alocución del titular de la Corte y se llevó los aplausos de los presentes- Para Rosatti, los jueces no deben conseguir la felicidad de la comunidad, sino “aplicar la ley para tratar de tomar decisiones justas”.

Los ministros Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti junto con el presidente de la AMFJN, Marcelo Gallo Tagle y los representantes del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero y Alberto Lugones

“Tenemos que hacer lo correcto, y hacer lo correcto es aplicar la ley, comenzando por la Constitución”, remarcó Rosatti, que exclamó luego que los buenos jueces “siempre tendrán el apoyo de esta Corte” y que esta Corte “no negocia fallos” y que sabe que “la peor consecuencia es aquella que se deriva de no aplicar la Constitución y las leyes”.

Al finalizar el discurso, Rosatti se mostró optimista: “vamos a una Justicia mejor, siempre que sepamos que nuestras decisiones no son negociables, dependen de nuestra convicción. Yo hago votos para que todos nos manejemos de la misma manera, y el que se aparte del camino que tenga el condigno castigo, porque será aquél que no está honrando aquello que supimos prometer cuando juramos en el cargo”.