Jue 13 de octubre de 2022

Un nuevo fallo de la Justicia de Formosa condenó la violencia contra las mujeres, al hacer lugar a una medida promovida por una funcionaria local y ordenó a un periodista eliminar todo contenido y/o datos referidos a su persona de portal. La sentencia remarcó que el ejercicio de los derechos "off line" como "on line" no es absoluto.