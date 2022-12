Un trabajador de Gendarmería Nacional interpuso una medida autosatisfactiva contra el escuadrón donde se desempeñaba en la provincia de Formosa alegando maltrato laboral por parte de su jefe y jefe segundo, con el objeto de que se dispongan medidas de distancia y prohibición de acercamiento a los lugares habituales de trabajo del actor, más la abstención de perturbar la intimidad, libertad, y seguridad del mismo.

Fue en los autos “M. G., D. M. c/ Gendarmeria Nacional Argentina ­Escuadron 18 Las Lomitas­ s/Medida Autosatisfactiva”, donde el juez rechazó la acción intentada por la necesidad de contar con mayor cantidad de pruebas que en ese acotado proceso no tenía, lo que incluso fue reconocido por el propio actor que alegó que, al ocurrir los episodios en ámbitos de privacidad, la prueba era de difícil concreción, por eso el magistrado concluyó que no era la vía adecuada la elegida.

La sentencia fue apelada por el actor que llegó hasta la Cámara Federal de Resistencia agraviado por la necesidad de una repuesta jurisdiccional impostergable al estar comprometidos los derechos laborales, que la denuncia presentada era una prueba suficiente para decretar la medida a la vez que se cuestionó la decisión y la valoración de los presupuestos.

Las camaristas Maria Delfina Denogens y Rocio Alcala se inclinaron por confirmar la decisión de grado, con costas, por compartir los argumentos de grado en torno a la prueba, al considerar que la documental aportada por la actora no alcanzaba para llevar a la convicción sobre los hechos alegados y si se dieron realmente.

El mismo actor alegó que “el aporte de pruebas por la parte afectada es sumamente difícil o improbable porque el episodio acontece en ambientes de privacidad donde no hubo testimonios concluyentes y cuando la verdadera causal o motivación del acto está ocultado o disfrazado…” pero esa misma causal es la que aconseja ir por otra vía para recolectar mayor prueba, por no resultar ajustado a derecho el dictado sin más de una autosatisfactiva.