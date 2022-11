Jue 07 de febrero de 2008

La Cámara Comercial rechazó parcialmente una demanda en la que la actora reclamaba exclusividad tal como lo habrían pactado en el contrato que las unía. Los magistrados explicaron que “la licencia implicó la exclusividad en la transferencia del know how para fabricar en la Argentina, pero no la exclusividad territorial para su comercialización…”. FALLO COMPLETO