De manera unánime, el Consejo de la Magistratura de la provincia de Chubut elevó a jury las denuncias contra la jueza de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, conocida por besarse con el interno Cristian “Mai” Bustos en el Instituto Penitenciario Provincial.

Tras evaluar las pruebas y el sumario elevado desde el Superior Tribunal de Justicia, el Consejo entendió que hubo ausencia de imparcialidad y excusación entre otras irregularidades, y coincidió que "las conductas desplegadas por la Dra. Mariel Alejandra Suarez, en distintas circunstancias reseñadas configuran la causal de mal desempeño que establece la legislación".

La jueza aseguró que, en su visita a la cárcel, en ningún momento realizó actos inapropiados ni contrarios a la moral, sólo se sentó en el piso unos minutos y nada más. Afirmó que las conclusiones en base a un video ilegal y manipulado, son falaces y que, haber mantenido una entrevista con fines académicos, no empaña ni desluce la actividad como jueza del caso.

"La magistrada inobservó los deberes impuestos por la Ley de Ética Pública (adoptar conductas indecorosas con aquellas que su cargo y función le exigen); el deber de imparcialidad impuesto por el Código Procesal Penal, el haber omitido informar su verdadera localización los días 29 y 30 de diciembre del 2021, ausentándose de su lugar de trabajo sin que dicha ausencia encuentre justificación y obligando a la reprogramación de audiencias y omitir el cumplimiento del deber legal de excusación establecido por el Código de rito penal", sostuvo el organismo.

Los consejeros desestimaron el planteo realizado por Suárez, quien afirmó que no dejó de cumplir con sus obligaciones, no dejó vencer términos para dictar sentencias, no realizó actos incompatibles o prohibidos por la Constitución, ni desobedeció órdenes de sus superiores.

El caso

La investigación detalló que el 29 de diciembre de 2021 "Suárez exhibió su credencial para ingresar fuera del horario de visitas al penal de ruta 3 para visitar al Bustos, condenado a prisión perpetua un día antes por un Tribunal que ella presidía. El objetivo era entrevistarlo para un libro". El encuentro se desarrolló de modo "deslucido y desajustado" al cargo de juez.

En el recinto había sillas y escritorio pero se sentaron juntos en el piso, muy cerca. "Mientras conversaban, se besaban: él acarició su cabello y Suárez tomó fotografías tipo selfie de ambos con un celular", agregó el informe. Al día siguiente se vieron de nuevo y "ya conociendo el lugar se sentaron en sillas en una ubicación tal que no podía ser tomada por las cámaras".

Los oficiales de la unidad declararon que observaron "un saludo no habitual", ya que la jueza y el preso "se toman de la cintura, se dan un beso en la mejilla y se sientan en el suelo detrás de un escritorio". Ampliaron que les llamó la atención que "se acercan demasiado uno al otro, presumiendo que se dan un beso", y se vieron "caricias de pelo y selfies".

Una cabo de la Sección Visitas dijo que la jueza entró con computadora, su celular, caramelos, sanwiches y un budín. Su jefe de turno le comentó que "estuvieron muy cercanos, parecía que se estaban besando y por tal motivo, los filmó".

El sumario indicó que la jueza violó el artículo 10 inciso B del Reglamento lnterno General al no "observar una conducta decorosa compatible con la dignidad de la función judicial"; el artículo 13 de la Ley de Ética de la función pública de "deber de conducirse apropiadamente en público", y el artículo 17 del Código de Procedimientos Penal que habla de "igualdad entre las partes e imparcialidad".

El sumario concluyó con que "está reñida con la ética judicial que se exige a los jueces" y, si bien no se cuestiona que "su actividad narrativa ni que Bustos y su historia personal, sean su fuente de inspiración", Suárez se sirvió de su condición de magistrada para ingresar al penal por un tema ajeno a su trabajo.

"Los jueces tienen actividad jurisdiccional y una vida personal que deben armonizar en lo público con su función. La sociedad necesita tranquilidad espiritual al observar qué hacen de su vida pública aquellos que deciden sobre la suya; demandan probidad en su actividad extra judicial", advirtió la sumariante. Un juez debe saber que "se le exigirá un plus en su desenvolvimiento, una exigencia mayor que si se tratara de un ciudadano que no decide sobre la vida de las personas".

Con su conducta, Suárez "renunció a su rol jurisdiccional, el cual no había fenecido y que siempre debe prevalecer respecto de cualquier otra tarea que desee desempeñar" y sabiendo que la filmaban "vulneró las normas de seguridad, se sentó en el piso con un interno recientemente condenado por ella y tuvo estrechos acercamientos físicos, muestras de confianza y afición".