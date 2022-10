La jueza Mónica Faber de la Sala V del Tribunal de Juicio de Salta dio a conocer los fundamentos de la condena a un hombre por ser autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo –relación de pareja previa- y por mediar violencia de género.

El hecho ocurrió el 8 de julio de 2021. Esa noche, policías que circulaban en un móvil fueron alertados sobre el pedido de auxilio e la mujer.

Los agentes la encontraron tendida en el suelo y a su lado estaba el imputado, sujetando un cuchillo a la altura de su cuello. Al ver llegar a personal policial dijo: “No te acerqués porque me voy a matar. La estoy matando porque ella me fue infiel y el otro le hace la cabeza”. En ese instante, los oficiales solicitaron una ambulancia, pero la víctima falleció antes de llegar al hospital.

La dictar la condena, la jueza realizó unas consideraciones finales donde manifestó estar convencida de que las sentencias judiciales "no están destinadas solamente a quienes deben soportar el peso de sus fallos; por el contrario, influyen en la vida de quienes, aunque no son sus protagonistas, acompañaron con dolor y alegría la vida de ellos".

"En una escena desoladora, durante estos días de debate, he visto la inconmensurable fortaleza de un hijo, sentado al lado de quien hubiera reconocido como padre acusado de haber matado a su madre; he visto una madre llorar por una hija buena, cariñosa y dedicada, a quien ya no volverá a ver, intentando convencerse de que no hubiera podido predecir ni evitar el resultado fatal. También he visto a un acusado llorar desconsoladamente y lo he escuchado pedir disculpas que, insistió, eran de corazón. Deseo humildemente que los corazones que se lo permitan puedan superar esta historia, para poder seguir viviendo", remarcó

Al oncluir con su exposición, a jueza escribió una carta dirigida a los hijos de la víctima. “Durante el juicio, escuché muchas personas que hablaron muy bien de su mamá, dijeron que era muy querida por todos en su trabajo, que fue una alumna dedicada en la escuela, que era una buena compañera. Dijeron que siempre pensaba en ustedes y que le hubiera gustado hacer un viaje en crucero alguna vez. Sé que tuvo muchos obstáculos en su vida pero logró grandes cosas”, expresó la magistrada.

“Deseo que puedan darse cuenta que la gente que uno ama y que nos amó nunca se va del todo”, dijo y mencionó que el condenado se arrepintió y pidió perdón durante el proceso, para luego citar a Albus Dumbledore -personaje de la saga de Harry Potter-: “En mí no tan humilde opinión, las palabras son nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infringir daño y de remediarlo”.

También aseveró que posiblemente “les lleve toda la vida entenderlo y quizás, aun así, nunca lo puedan comprender del todo”, y añadió: “Espero que, pidiendo toda la ayuda que necesiten y cuando lo necesiten, puedan seguir adelante, recordando lo lindo del amor familiar que recibieron cuando ella estaba”.

Y concluyó: “Espero que puedan seguir adelante y, si alguna vez, necesitan o quieren perdonar, puedan permitírselo”.