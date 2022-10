Por 134 votos negativos y 116 positivos, la Cámara de Diputados rechazó el artículo del proyecto de Presupuesto 2023 que preveía el pago del impuesto a las Ganancias por parte de todos los integrantes del Poder Judicial, impulsado por el oficialismo



Antes de la votación, la diputada del Romina Del Plá (Frente de Izquierda) solicitó que se diferenciara en dos artículos diferentes a los jueces de los empleados del Poder Judicial, pero la propuesta no fue aceptada por el Frente de Todos.



Tampoco se dio lugar a un pedido del diputado José Luis Espert (Avanza Libertad) para establecer una “compensación a los jueces por la detracción en Ganancias" y así "evitar la posible litigiosidad”.

Durante el debate también se barajó la posibilidad de "emplazar a la Cámara para que debata en un plazo de 30 días una reforma integral al sistema de Ganancias".



Pocas horas antes, el bloque Unión PRO fijó su postura mediante un comunicado: "No vamos a permitir que el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se de en la ley de presupuesto".

"Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el Gobierno del Presidente (Mauricio) Macri una ley para que los jueces comiencen a tributar Ganancias. Y consideramos que, si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del art. 110 de la Constitución Nacional, las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial", dijeron.

A su vez, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) añadió: "Nosotros no queremos sostener ningún privilegio, pero queremos ir más a fondo: proponemos una reforma integral que elimine todos los privilegios y que lo recaudado sea utilizado para bajar impuestos".

El legislador opinó que "el artículo 16 de la Constitución es claro, y dice que todos sus habitantes son iguales ante la ley, la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas".



Desde el Interbloque Federal, la diputada y consejera Graciela Camaño dijo que "el tema fue zanjado en 2016", en relación a la normativa que estableció que los magistrados que ingresaran al Poder Judicial de la Nación a partir del 1 de enero de 2017 empezarían a tributar. Para Camaño, avanzar con la modificación "llevaría a una declaración de inconstitucionalidad".

En tanto, la diputada y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, sostuvo: “El salario no es ganancia. Ni de una maestra, ni de un camionero, ni de un bancario/a, ni de un trabajador o trabajadora judicial. El salario es fruto del trabajo y sacrificio humano, no de la explotación ajena. El salario NO genera rentabilidad”.

“Los trabajadores judiciales queremos derechos, no privilegios”, advirtió Siley, quien también integra el Consejo de la Magistratura, y agregó: “Por eso luchamos para un mejor servicio de justicia transparente, con perspectiva de género, igualitario, popular”.

Primeras repercusiones

Tras conocerse la noticia, Julio Piumato, secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) agradeció a “todas las diputadas y diputados que rechazaron la pretensión de un sector de legisladores de extender el impuesto al trabajo a los judiciales”. Vale recordar que el gremio realizó un paro y movilización al considerarlo "un ataque al Poder Judicial".

A su vez, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) suspendió la reunión que habían pedido con la vicepresidenta Cristina Kirchner para fijar postura sobre el tema.

Por último, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti celebró el rechazo y afirmó: “Nosotros no defendemos un privilegio, lo que se pretende es una regulación estable que dé previsibilidad”.

“Se ha hecho un esfuerzo importante para evitar un conflicto grave y seguir dialogando. Nunca estuve a favor de ningún privilegio y creo que tenemos que ser serios, respetar la estabilidad de la instituciones, la independencia del Poder Judicial. Y si hay una ley, aplicarla. No podemos cambiar la ley cada dos años o cuando haya un fallo adverso. Eso es lo que se discute, no el impuesto”, concluyó en diálogo con Radio Mitre.