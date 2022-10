Vie 21 de febrero de 2020

Un Tribunal de Mendoza ordenó al BNA a restituir los aportes realizados por varios ex empleados en concepto de fondos al Régimen Complementario de Jubilaciones. Para el Tribunal, que se hayan retirado bajo el antiguo Régimen "no implica per se que no puedan reclamar un beneficio concedido años más tarde a otros empleados que se encuentran en similar situación”