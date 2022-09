En el marco de una investigación penal que buscaba dar con los supuestos autores de estabas virtuales que habrían retirado dinero de un ilícito físicamente en un lugar de la ciudad de Buenos Aires, desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio del Distrito Vicente López Oeste, el Agente Fiscal Alejandro Musso, requirió al juzgado de garantías interviniente una medida innovadora para dar con los delincuentes.

Se trató de una medida urgente que pretendía se ordene a Google Inc informe la “Geo-cerca” (Geofence: datos de ubicación dentro de un perímetro, utilizando tecnología Global Positioning System -GPS-) de un lugar determinado donde se comprobó a través de otra documental que los posibles autores habían estado presentes.

Este tipo de medidas explicada en mayor detalle por el propio agente fiscal en párrafos siguientes permite rastrear en una porción limitada de espacio geográficos los dispositivos móviles que se encontraban activos en determinado día y horario, de manera que luego con esa información se puede continuar en la investigación y apoyado en otras pruebas se podría llegar a dar con las personas buscadas gracias a sus teléfonos celulares.

Tal y como lo señala el propio pedido desde la unidad funcional, el requerimiento encuentra sustento en las funcionalidades que la empresa brinda a través del portal para las fuerzas de seguridad y judiciales de Google Lers (Law Enforcement Request System - https://lers.google.com/).

Finalmente, dicha petición fue autorizada por el juez de garantías, quien además ordenó que se realice sin notificar al usuario de esa petición, porque claramente ello podría significar poner en peligro el éxito de la investigación; y también se aclaró que estaba vedado el ingreso al contenido de la correspondencia, “lo cual no resulta objeto de análisis solicitando”.

Desde Diario Judicial nos pusimos en contacto con Alejandro Musso (Fiscal especializado en Ciberdelitos de San Isidro) y le solicitamos nos brinde algunas palabras al respecto, que se transcriben a continuación:

INVESTIGACIÓN CRIMINAL 4.0. EL FUTURO YA LLEGO GOOGLE GEOCERCAS.

Por: Alejandro Musso (Fiscal especializado en Ciberdelitos de San Isidro)

“Ponete la máscara”, advirtió a Debra Maimone su pareja aquel 6 de enero de 2021, “no quiero que te vean”, pensando que ello sería suficiente para evadir un arresto. Estas palabras fueron grabadas en video y subidas a redes sociales durante el asalto al Capitolio en Washington D.C. Estados Unidos, tragedia que se llevó consigo cinco vidas y decenas decenas de heridos. L

a gravedad institucional del evento generó una masiva respuesta digital de parte de las agencias gubernamentales, como pocas veces vista en la historia de los EEUU, -en especial del FBI- dirigida a dar con los atacantes. Una de esas medidas, determinante, por cierto, fue el requerimiento de GEOCERCAS o GEOFENCES a la empresa Google Inc., circunscripta al espacio físico del Capitolio y sus zonas aledañas, herramienta que reciéntemente solicitamos desde de la Fiscalía en el contexto de una investigación por asociación ilícita relacionada a fraudes digitales.

Los dispositivos móviles existentes en la actualidad emiten frecuencias RFID, NFC Y UHF, entre otras para conectar sistemas de posicionamiento global GPS, datos, Wi-Fi y Bluetooth. Con este combo de información, empresas como Google pueden georeferenciar la mayoría de los dispositivos móviles activos cuando ellos operan alguna de las funcionalidades que ofrece dicha empresa

¿Ahora bien, en qué consiste el método? Los dispositivos móviles existentes en la actualidad emiten frecuencias RFID, NFC Y UHF, entre otras para conectar sistemas de posicionamiento global GPS, datos, Wi-Fi y Bluetooth. Con este combo de información, empresas como Google pueden georeferenciar la mayoría de los dispositivos móviles activos cuando ellos operan alguna de las funcionalidades que ofrece dicha empresa (que son muchas, por cierto). Claro está que está herramienta nació con finalidades comerciales y si bien a ciencia cierta no se conoce cuál fue el primer evento investigado penalmente mediante la metodología, si se conoce el más relevante, el cual, GEOFENCES de por medio, terminó con más de 700 personas sometidas a proceso, entre los cuales cerca de una centena se han declarado culpables de distitos cargos.

El mecanismo aplicado fue relativamente sencillo, cuentan las crónicas que de todos los dispositivos activos en un área georeferenciada, delimitada a partir del Capitolio como epicentro, se identificó del modo descripto los dispositivos que pertenecían a personas autorizadas a estar ese día y en ese horario en esa área, mientras que el resto pasó a enlistarse como probables sospechosos. Luego, tras un detallado análisis de elementos concomitantes, entre ellos vinculados a Cyber Threat Intelligence, en especial un profuso análisis OSINT (Open Source Intelligence) enfocado en redes sociales, así como videofilmaciones, identificación de vehículos mediante tecnología LPR (license plate recognition) y finalmente elementos de la investigacion criminal clásica, entre ellos testimonios de involucrados, logró circunscribirse la lista a cerca de 700 personas que luego fueron imputadas.

Como se observa, el Geofence es una herramienta versátil y ventajosa en una investigación criminal. Claro es que no faltan detractores de su uso indiscriminado. Entre ellas algunas ONGs vinculadas a la protección de los derechos civiles que han alzado fuertemente su voz con consignas del tipo “Cuándo esta tecnología se usa sobre personas que no te gustan, recordá que siempre puede ser usado sobre movimientos sociales que vos apoyas”. En tanto, las policías del mundo, especial de EEUU, han requerido órdenes de Geofence a Google Inc. desde 2016, pero la compañía ha detallado el incremento de éstas en el último año.

En cuanto a la realidad de nuestro país, la petición ahora efectuada resulta novedosa, pero por sus ventajas, la requerida por esta Fiscalía puede ser de las primeras en nuestro medio pero seguro no será la última.

Desde mi punto de vista y a modo de conclusión, debo señalar que la efectividad que propone este dispositivo probatorio resulta superador de la mayoría de los requerimientos que pueden efectuarse en forma individual a una compañía TIC, y claro está, de cualquier medio de prueba tradicional.

Su uso indiscriminado y en especial el exceso en los parámetros temporo-espacial del requerimiento podrían resultar lesivos de los derechos individuales de las personas, debiendo entonces respetar no solo un punto de partida estrictamente definido, en un lapso o periodo de tiempo debidamente acotado, sino que todo ello debe estar estrictamente fundamentado...

