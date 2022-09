En una acción por cobro de sumas de dinero de una operación pactada en dólares estadounidenses, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Neuquén determinó deberá entregarse la cantidad de pesos suficientes al tipo de cambio oficial, junto con 30% en concepto de Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAÍS) y el 35% de la percepción autorizada por la Resolución General de la AFIP 4815/2020.

La sentencia de primera instancia rechazó la pretensión de la actora para que la condena incluya el pago en sumas suficientes para la adquisición del equivalente en dólares en el MEP (Mercado Electrónico de pagos) o subsidiariamente, de conformidad con la cotización del “dólar solidario”.

En el caso, los demandados formularon allanamiento incondicional, liso y llano. “Independientemente del momento en que se adquirió la obligación y no constituyendo una situación extraordinaria la nueva regulación en la materia, los deudores, que debieron prever contar con la cantidad necesaria de moneda local para la cancelar la deuda, si no lo hicieron, deben cargar con los mayores costos que ello exija, sea que los eroguen en su equivalente en moneda de curso legal para obtener la moneda extranjero o que se lo proporcionen al acreedor al mismo fin”, advirtió la Cámara al analizar el recurso de apelación.

De este modo, los jueces convirtieron el monto a la moneda de curso legal “conforme cotización de U$S1 = $104,44, el que se incrementará en el 30% y 35% en concepto de impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria (PAIS) y la percepción autorizada por la Resolución General de la AFIP 4815/2020, respectivamente”.

No obstante, las partes no pactaron expresamente que el deudor no podría hacer uso de la facultad de cancelación en moneda de curso legal. La suma de reclamada asciende a U$S15.000, según se desprende del expediente.

