Una mujer de Cipolletti, Río Negro, terminó su cumpleaños en la guardia del hospital con una fractura de muñeca. Había organizado el festejo en un restaurante y, mientras se servía la cena, se resbaló con comida que había en el suelo. Demandó al dueño del tenedor libre y consiguió ser resarcida económicamente.

En la causa "P.N. C/ B.C.Z.S/ DAÑOS Y PERJUICIOS (ORDINARIO)", la demandante aseguró que no recibió ayuda por parte del personal del restaurante y que la ambulancia nunca llegó hasta el tenedor libre B. Y por esa circunstancia debió trasladarse hasta el hospital en auto particular.

La mujer remarcó que ese día festejaba su cumpleaños junto a amigos y familiares y por eso habían decidido salir a cenar. Entre otras pruebas, remarcó que trabajaba como empleada doméstica y que la fractura de muñeca la perjudicaba en su desempeño, puesto que además le diagnosticaron un porcentaje de incapacidad laboral.

Terminó la noche en una clínica privada, sometida a radiografías, estudios y con la muñeca enyesada.

Cuando el propietario del comercio fue notificado de la demanda arribó a un acuerdo transaccional con la damnificada. Esa etapa, prevista en el código procesal civil, fue homologada por el juzgado que intervino. Se fijó así una compensación económica por la suma de 890.000 de pesos, sin necesidad del dictado de una sentencia.