Con la acusación a cargo de la fiscal Jefa de Zapala, Sandra González Taboada, y de la fiscal del caso Laura Pizzipaulo, comenzó el juicio contra la ex jueza de faltas de Zapala, Delia Sánchez, por presuntamente haber derivado el cobro de multas de esa localidad a un estudio jurídico, cuando debían haberse tramitado dentro de la esfera administrativa municipal. En el juicio también se juzga la responsabilidad de un abogado particular que participó en los trámites que se le atribuyen a la ex funcionaria, destituida en su cargo en febrero de este año mediante juicio político. Durante el alegato de apertura, la fiscal del caso Pizzipaulo atribuyó a Sánchez no haber cumplido el trámite correspondiente en 172 casos, en un período incierto pero ubicable entre el 6 de febrero de 2020 y el el 18 de marzo de 2021. En concreto, detalló que en lugar de derivar sentencias de cobro de multas a la fiscalía administrativa municipal, como indica la normativa, las remitió agrupadas en siete envíos a un estudio jurídico particular de la localidad. La fiscal encuadró la imputación a Sánchez como abuso de autoridad (siete hechos en concurso real entre sí), que concursan realmente con sustracción de efectos públicos (peculado, siete hechos en concurso real), en calidad de autora (artículos 248 y 261, 1° párrafo; 55 y 45 del Código Penal).