La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado retomó la actividad este miércoles y despachó un pedido de información dirigido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que brinde detalles sobre diferentes cuestiones de la Obra Social del Poder Judicial.

El pedido, dirigido al presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, busca obtener detalles sobre "informe de auditorías; el listado de las empresas prestatarias de servicios de la obra social y los contratos realizados con las mismas; los períodos de los titulares de la obra social, y el motivo de renuncia de su última titular, Melisa Solana; y si se tomaron medidas o se inició un sumario administrativo ante el hecho de que la justicia se encuentra investigando y que involucraría al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda".

"Esperemos que la Corte nos responda una vez que esto sea llevado al recinto y aprobado como corresponde", lanzó Parrilli al finalizar la reunión de Comisión.

Concretamente, el texto sostiene que: se indique si la Auditoria General de la Nación se encuentra revisando posibles irregularidades en la obra social de del Poder Judicial de la Nación en virtud de la investigación que se está llevando a cabo en la Justicia; remita un listado de las empresas prestatarias de servicios de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; remita copias de los Contratos vigentes con las empresas prestatarias de servicios indicadas; e indique la forma de contratación de las empresas prestatarias de servicios de la obra social.

En los fundamentos, los senadores sotuvieron que "la denuncia se centra en las presuntas contrataciones irregulares que se habrían registrado en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y que involucrarían en forma directa o indirecta al Ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda con dos empresas".

En ese marco, las Empresas involucradas serían Emergencia Médica Intregral S.A. y Farmandat S.A prestatarias desde hace varios años de la Obra Social y que de confirmarse lo que surge de la investigación en curso podrían haber generado un grave perjuicio económico.

Sin la presencia de legisladores opositores, el Frente de Todos logró emitir dictamen con firmas propias y procura información sobre la causa que recayó en el juzgado a cargo de Ariel Lijo sobre presuntas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

"No me llama la atención de la ausencia de los senadores de Cambiemos. Hay coherencia en su actitud de no debatir sobre este tema; con esto están ratificando su apoyo a la actual composición de la Corte de cuatro miembros, dos de ellos que aceptaron ser designados por decreto", dijo Oscar Parrilli, presidente de la Comisión, ante la decisión de los senadores de Juntos por el Cambio de no acompañar la medida.

En ese marco, el senador agregó que "no estamos acusando a nadie de nada, sino que simplemente estamos haciendo un pedido de informes" y "nos parece gravísimo que miembros de la Corte estén siendo investigados por la comisión de delitos penales, comunes".

