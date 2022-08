Mié 27 de abril de 2005

La Cámara Civil condenó a la empresa Paramedic y al conductor de un automóvil a indemnizar a una médica, víctima de un accidente de tránsito. La profesional iba en la ambulancia como tercera transportada. El tribunal culpó al chofer por no usar las balizas reglamentarias y al particular por no respetar la prioridad de tránsito. FALLO COMPLETO