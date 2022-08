La jornada @UBACibercrimen tendrá lugar el próximo lunes 8 de agosto de 2022 a las 16 horas, en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Contará con las presencias destacadas de Alfonso Martel, Head of Compliance at Lemon Cash; Francisco Pérez Sánchez, jefe de Gerencia de Asuntos Legales, Contenciosos y Requerimientos Judiciales en Telefónica de Argentina; Francisco Muñoz, Regional Legal Sr. Manager at Mercado Libre; Sergio Piris, Gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos, Antipiratería y Requerimientos Judiciales en Telecom Argentina; Marcos Salt, director de la Carrera de especialización de posgrado en Cibercrimen y Evidencia Digital, Facultad de Derecho (UBA); Cristina Schulman, Chair of the Cybercrime Convention Committee (T-CY) y Alexander Serger, Head of the Cybercrime Division of the Council of Europe and Executive Secretary of the Cybercrime Convention Committee (T-CY). Se desarrollarán dos paneles: "La importancia del sector privado en la prevención y persecución de delitos en entornos digitales (experiencias nacionales" y "Acceso transfronterizo a prueba digital en causas penales: La importancia del Segundo Protocolo adicional a la Convención de Budapest". El evento se llevará a cabo de forma presencial y virtual a través de Zoom.