Por primera vez se interpuso en la Justicia de Chile un hábeas corpus en favor de Sandai, un orangután de Borneo de 28 años. Se trata de la primera presentación en su tipo en favor de un animal no humano.

Es impulsado por la Fundación Justicia Interespecie y fue presentado ante la Corte de Apelaciones de San Miguel. La organización busca que reconozca al orangután como una persona no humana, y afirmaron que sus derechos “han visto vulnerados por la privación de libertad en la que se ha mantenido en el zoológico”. Además se solicita su trasladado al Santuario de Grandes Primates de Sorocaba en Brasil.

"El carácter de persona no humana que reviste Sandai, por un lado, y su titularidad sobre ciertos derechos básicos y fundamentales, por otro; y a través de una interpretación dinámica y no estática del texto Constitucional; es que podremos concluir que los derechos de los cuales es titular Sandai -en la especie el derecho a la libertad individual, a la prohibición de la tortura, y a la vida-, podrán y deberán ser protegidos a través de algunas de las normas constitucionales que protegen intereses similares respecto de los humanos", señala la presentación.

Sandai nació hace 28 años en el zoológico de Colonia, Alemania, pero luego fue trasladado hacia un zoológico francés, para más tarde llegar a Chile en 2014. Desde entonces vive en un habitáculo cerrado, de escaso tamaño y alejado de otros grandes simios.

La novedosa presentación tomó como antecedente el caso argentino de la chimpancé “Cecilia”, quien fue declarada "sujeto de derecho no humano” y se ordenó su traslado desde el ex zoológico de Mendoza a una reserva para grandes simios, ubicada en San Pablo, Brasil. También se basó en el famoso caso de la orangutana Sandra, donde se admitio que “a partir de una interpretación jurídica dinámica y no estática, menester es reconocerle al animal es carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos”

La acción cuenta con el apoyo de diferentes figuras del ámbito jurídico, entre los que se encuentra el ex ministro de la Corte Interamericana de Derecho Humanos y de la Corte Suprema Argentina, Eugenio Zaffaroni.

“Se trata de un hito importante para el Derecho Animal en Chile. Creemos que existen fundamentos éticos y jurídicos plausibles para que la Corte acoja la acción presentada. Sandai no solo es un ser sintiente, sino que, además, una persona no humana, sujeto de derechos, y titular de ciertos derechos básicos como el derecho a la libertad individual, a la vida y a la prohibición de la tortura”, dijo el presidente de la Fundación Justicia Interespecie, Diego Plaza Casanova.