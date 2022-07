Se reeditó el debate por las denominadas "sucesiones notariales", luego de que un grupo de diputados del Pro, encabezado por el neuquino Francisco Sanchez, presentara un proyecto para establecer un proceso sucesorio notarial voluntario, en aquellos casos en los que no haya cuestiones contenciosas.

El texto, que fue girado a la Comisión de Legislación General, tomó como antecedente el proyecto del entonces legislador Leandro Lopez Koenig, en el que también se pretendía implementar un proceso sucesorio extrajudicial ante un escribano.

La iniciativa establece, entre otras cuestiones, la facultad de los herederos y/o legatarios de “optar por la vía notarial o por la vía judicial”. “No será competente la vía notarial cuando se hubiese optado por la tramitación judicial y ésta se encontrase en curso. Si requerida la actuación notarial surgieran controversias entre los herederos y/o legatarios y se iniciase un trámite contencioso judicial al respecto, se debe suspender la prosecución del acta notarial de notoriedad ante la acreditación fehaciente del inicio del proceso judicial”, señala el proyecto que, además, fue acompañado por los diputados Gustavo Hein, Anibal Tortoriello, Hector Stefani, Karina Bachey, Jose Nuñez Jurado, Fernando Iglesias y Alfredo Schiavoni.

Tras conocerse el proyecto, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) publicó un duro comunicado y sostuvo que es “notoria y manifiestamente inconstitucional”.

Según sus fundamentos, “esta posibilidad no restringe ni modifica la tramitación de la declaratoria de herederos por vía judicial, sino que constituye una alternativa no acumulativa, ya que no coexiste con el trámite judicial, sino que son procesos independientes”.

También establece la posibilidad de que los herederos y legatarios “puedan ser reconocidos como tales, mediante acta notarial de notoriedad instrumentada protocolarmente, que es realizada por un escribano”.

Abogados en pie de guerra por las incumbencias

“El proceso sucesorio que pretenden implementar los escribanos, violenta letalmente las disposiciones contenidas en los artículos 1, 16, 18, 75 inciso 12, 108,116 y 121 y concordantes de la Constitución Nacional Argentina”, señalaron desde la entidad presidida por Bienvenido Rodríguez Basalo, y advirtieron que se “pretende cambiar el hecho de que sea a través de una sentencia judicial como se llega a una declaratoria de herederos o a la aprobación de un testamento, con la necesaria y previa intervención del Ministerio Público. (Agente Fiscal, y en los casos correspondientes, Asesor de Incapaces)”.

Asimismo, el Colegio bonaerense calificó a la iniciativa de una "aventura”, y que el “pretendido carácter de oficial público de los escribanos, no implica ni puede implicar la potestad de administrar justicia, que es finalmente en lo que consiste la jurisdicción judicial y que pretenden arrogarse”.

A su vez, el expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), Jorge Rizzo, se sumó al rechazo y afirmó que se trata de otro intento “de darle la incumbencia a los escribanos”. Sostuvo, asimismo, que agotarán “todos los medios” para que evitar que la propuesta legislativa avance en el Congreso de la Nación.