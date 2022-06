La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo del fiscal Horacio Azzolin, advirtió sobre una nueva modalidad de fraude por correo electrónico que consiste en un mensaje extorsivo a cambio de no hacer pública información sobre la navegación de la víctima en sitios de contenido pornográfico y de imágenes suyas mientras los miraba. Consiste en remitir a la víctima un correo electrónico haciéndole creer que fue enviado desde su propio correo, aunque no es así. En ese mensaje el extorsionador informa que, con la utilización de un software especial, ha tomado el control de la cuenta. Agrega que pudo acceder a todos los movimientos realizados por la víctima en la web. El mensaje añade que, entre esos datos de navegación, tiene las páginas web con contenido de pornografía que habría visitado la víctima e, incluso, que -a través del acceso a la cámara del dispositivo- logró obtener imágenes de ella mientras miraba ese material. Finaliza solicitando un depósito en Bitcoins a cambio de no difundir esas imágenes de la víctima y la información sobre los sitios visitados entre todos sus contactos.