La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso interpuesto por la abogada Ana Rosenfeld, quien fue sancionada por el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).

La decisión se dio en la causa “Rosenfeld, Ana Mirta c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ ejercicio de la abogacía – ley 23.187 – art. 47”, donde los ministros Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz consideraron que el recurso extraordinario, cuya denegación originó la queja, era “inadmisible”.

La letrada fue denunciada por la supuesta violación a las disposiciones del artículo 21 del Código de Ética —que establece el deber de los abogados de cuidar que la renuncia no sea perjudicial a los intereses de sus clientes— y del artículo 6, inciso f, de la ley 23.187 —que prevé la obligación de observar con fidelidad el secreto profesional.

Todo comenzó cuando Rosenfeld- quien patrocinaba al actor Juan Darthés- renunció al asesoramiento tras la denuncia por abuso impulsada por Thelma Fardin. La matriculada “expuso en forma mediática los motivos de su desvinculación”.

“Sí. Yo si me siento defraudada”, dijo la abogada en los medios de comunicación y agregó: “Porque para mí tomar la decisión que había tomado de defender a Darthés, tenía la convicción, o sea, iba de la mano de la convicción que estaba defendiendo a una persona hasta ese momento inocente”.

“La Dra. Rosenfeld no puede desconocer que efectuó públicamente juicios de valor subjetivos estrechamente vinculados con la situación del Sr. Darthés. (…) En efecto, no sólo afirmó y dio a atender que no creía más en la versión de su cliente, sino que, además, aseguró que le pediría perdón a la contraparte por haber “desconfiado de su palabra”, afirmaron los vocales Eduardo Morán, Marcelo Daniel Duffy y Rogelio W. Vincenti.

En este sentido, el Tribunal de Disciplina le impuso una sanción de suspensión por un año en el ejercicio de la profesión. Rosenfeld apeló la decisión, pero la Sala IV de la Contencioso Administrativo Federal rechazó el recurso.

También advirtieron que la profesional dio a conocer de manera mediática “su opinión negativa respecto de la pretensión de su ex representado, circunstancia que sin lugar a dudas constituye una afectación a los deberes de fidelidad y confidencialidad que todo abogado le debe a su cliente y que subsisten aun después de finalizada la relación”.