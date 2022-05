“Me ofrecen una entrevista laboral, 'abogada jr. Con experiencia en litigación penal'. Llego, entro a la entrevista, obvio que me dijeron que 'las tareas en el estudio eran abarcativas y varias'”, comienza el relato de Sasha, una joven profesional recibida en la UBA, quien se presentó en un estudio jurídico para una entrevista de trabajo.

Sasha expuso su experiencia en la red social Twitter. Su hilo de tuits se volvió viral rápidamente con más de 2.000 me gustas, cientos de retuits y docenas de comentarios. “Fui paciente, respondí muchas preguntas, entre ellas me cuestionaron el 'no haber seguido estudiando': tengo 23 años y me recibí el 31 de diciembre del año pasado. Remarcaban constantemente que las tareas eran muchas y algunas eran de 'índole administrativa'”, continuó relatando.

Y concluyó: “Diez horas de trabajo diarias de manera presencial, me exigían matricularme en 60 días como máximo, tenía que hacer cualquier tarea que me manden… ¿cuál era la remuneración que consideraban apropiada? $30.000 ('y no pagan viáticos'). Eso también es el derecho para los jóvenes graduados: te piden promedio alto, tener poca edad pero mucha experiencia, prestarse a cualquier tipo de tarea, que costees la matriculación y te quieren pagar menos que un salario básico”.

Su mala experiencia no fue la única. Con el paso de las horas se fueron sumando otros usuarios de la red del pajarito, quienes contaron situaciones similares: “Cuando todavía no me había recibido y trabajaba de moza para costear mis estudios en un café del Alto Palermo venían a merendar seguido una mesa de abogados y uno me ofreció trabajo. Quise creer en lo que ese salto podría ser para mí, pero no me daba para todo así que (sigue) Deje el café y cuando lo hice me dijeron 'qué pena, deberías haber seguido porque nunca te vamos a poder pagar lo mismo'”.

“Era chica (19 años, de Uruguay, sola en Buenos Ares persiguiendo un sueño) y quise confiar. Estuve meses trabajando, haciéndoles la procuración sin que me paguen porque era un estudio nuevo y estaban viéndolo con el contador. Después de cuatro meses no me quedaban ahorros, busqué otro trabajo y seguí con los dos hasta que me animé a dejar”, narró Carina.

Estos mensajes dejaron a la luz una problemática histórica: gran parte de los estudiantes avanzados y nóveles profesionales dan sus primeros pasos en el mundo laboral en condiciones precarias, con bajas remuneraciones, horarios excesivos, sin vacaciones pagas, ni aguinaldo, ni aportes.

Más y más profesionales replicaron: “A mi tampoco me pagaron en el primer estudio jurídico donde trabajé”; “nunca he entendido porque los abogados son los principales violadores de la ley laboral”; “me recibí en diciembre del 2020 y no sé cómo empezar a trabajar de abogado sin cobrar dos mangos”; “mandé mi currículum a un estudio y ofrecieron $13.000 por cuatro horas, tres veces por semana”.

Diario Judicial dialogó con Andrés Abramovich, presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, sobre el rol que estas instituciones pueden o deberían jugar ante un fenómeno tan extendido y arraigado como la explotación laboral de letrados, y aseguró que "la realidad de los jóvenes profesionales de la abogacía es muy compleja, por el contexto social y económico que estamos atravesando" por lo que "es sumamente dificultosa lograr una rápida inserción en el mundo laboral y más complicado aún, percibir honorarios y/o la justa retribución por los servicios prestados".

Muchos, incluso, afrontan de su propio bolsillo el pago mensual del monotributo, que es utilizado por los empleadores para “encubrir” la relación laboral. Algunas propuestas salariales tampoco alcanzan el piso del salario mínimo, lo que en la actualidad representa $38.940.

A las precarias condiciones laborales se suman los límites de edad y género en las ofertas de trabajo. “Buscamos estudiante avanzado de derecho para realizar tareas de asistente legal. De 20 a 24 años”, dice una publicación en la red social de profesionales LinkedIn.

Este complejo “escenario laboral” hizo que muchos nóveles decidan lanzarse “por su cuenta" con pequeños estudios jurídicos.

“Derecho de piso” y el rol de los Colegios de Abogados

Dentro del ámbito jurídico está arraigada la idea de “pagar derecho de piso”, como una justificación de las condiciones que se le imponen a los jóvenes sin experiencia, quienes están deseosos de ganar terreno tras finalizar la universidad.

La presión por insertarse en el mundo laboral y la necesidad de trabajo genera que muchos jóvenes acepten las duras “reglas” que impone el mercado. “Se instaló como “cultura” que los abogados jóvenes deben ser sobreexplotados, mal sueldo y pésimas condiciones así “te curtis”, comentó un matriculado en el hilo de Twitter y otro respondió: “Que una persona no tenga experiencia no quiere decir que deba ser explotada”.

Para combatir dichos flagelos, añadió el santafesino, "desde el Colegio, desde la etapa inicial Profesional, que es cuando toman juramento y les otorgamos la matricula para poder ejercer la abogacía, brindamos charlas de concientización sobre los derechos, las responsabilidades y la ética profesional. Así, remarcamos la necesidad de custodiar la dignidad humana del trabajador abogado/a, a través de la valorización del rol social que el profesional cumple".

"A los efectos de palear dicha problemática, el Colegio creó una 'Bolsa de Trabajo', para vincular los estudios jurídicos con los recientes matriculados que deseen trabajar, de manera dependiente o autónoma", destacó Abramovich, al tiempo que reconoció que "nuestra entidad no tiene facultades para intervenir como policía del trabajo, puesto que ello incumbe a los Poderes del Estado".

En ese marco, "en el supuesto de verificarse un quebrantamiento a las normas éticas, en este caso , por tratos indecorosos, el o la profesional, podría iniciar una denuncia en el Tribunal de Conducta de la institución y allí, mediante un procedimiento disciplinario, se evaluaria la imposición o no de una sanción", expresó el letrado.

Los jóvenes y los honorarios

Si bien se trata de una problemática con distintas aristas de análisis, para Abramovich resulta fundamental hablar de la cuestión de los honorarios y la necesidad de "concientizar para dignificar la tarea de los profesionales". Al respecto, la entidad que nuclea a los abogados de Santa Fe lanzó la "Campaña de concientización del pago de honorarios profesionales", cuya finalidad es que "la ciudadanía comprenda que el servicio prestado por un profesional debe ser retribuido, puesto que todo trabajo se presume oneroso y los emolumentos constituyen la fuente de subsistencia de los/as abogados/as. Se debe reconocer y valorar la labor profesional, resultando obligatorio el pago de los servicios", puntualizó.

"La medida también colabora con la economía de los jóvenes profesionales, debiendo respetarse lo que indica la ley de aranceles de nuestra provincia (Ley 12.851)", finalizó Abramovich.