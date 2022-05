En tiempos turbulentos para la sociedad rosarina, la justicia federal de todo el país decidió autoconvocarse en el salón de actos de la Universidad Nacional de Rosario para dar un mensaje de unidad frente la sociedad.

Luego de la presentación fomal a cargo del Presidente de la AJUFE, el camarista Jorge Morán y del decano de la Facultad de Derecho de la UNR, Hernán Botta, llegaron las palabras muy esperadas de los dos juristas santafesinos del momento: al presidente Rosatti se lo escuchó sereno y emocionado, como si la ocasión de hablar en la misma universidad de la que fue profesor le brindara una ocasión esperada. Lorenzetti también se sentía local y juntos, por separado, reflexionaron acerca de la necesidad de que el país piense cómo los esfuerzos que hacen los distintos estamentos institucionales puedan confluir de manera inteligente y organizada en una eficaz lucha contra el narcotráfico.

Poco importaron las discusiones por posibles reformas y nombramientos en el Consejo de la Magistratura de los últimos días. Más de un centenar de jueces federales de todo el país de todas las instancias, los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Procurador General fueron a Rosario. Un mensaje de unidad y fortaleza hacia adentro y fuera del Poder Judicial, que las internas y escaramuzas de siempre, esta vez no lograron empañar.

Al principio de su intervención, Rosatti pidió un minuto de silencio por el fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Colombia hace escasas 24 horas por sicarios del narcotráfico.

Luego, inició su discurso hablando de la responsabilidad política para combatir la problemática del narcotráfico, pero esta "no debe limitarse a brindar herramientas cuando se esté consumando o esté consumado, debe partir de mucho antes, debe procurar la inclusión social, generar la cultura del trabajo y un respeto por el prójimo. Sin una sociedad con esos valores, el narcotráfico u otro tipo de crimen organizado encuentra tierra fértil. Es imprescindible transitar un camino que la Argentina no lo recorrió o lo recorrió mal y por eso tenemos los resultados que tenemos".

Sobre los inconvenientes estrictamente jurídicos, el presidente de la Corte aseguró que "necesitamos tener una visión global compartida asumiendo heterogeneidades que todos conocemos pero que conviene repasar: en algunas cuestiones del país rige el sistema acusatorio en materia penal y en otros no, ahí tenemos una pluralidad, ahí tenemos una situación de asimetría. Algunas provincias argentinas en su régimen de persecución penal interno tienen el sistema acusatorio y otras provincias no. Me refiero a los delitos que no son federales pero como todos sabemos están muchas veces vinculados al crimen organizado y también al narcotráfico".

"Desde el Poder Judicial reclamamos participación para el rediseño del mapa judicial en Argentina, mapa judicial que ha sido pensado para otra época y después ha sido objeto de sucesivas enmiendas y agregados pero que poco ha tenido que ver con un análisis situado de la realidad y del avance del delito en particular, del delito organizado y llevado adelante de modo sofisticado. Reclamamos también la cobertura de las vacantes existentes, no se puede declamar que se pretende combatir el narcotráfico y después no hacer lo necesario para cubrir las vacantes existentes. En esta provincia se oscila entre el 40% y se ha llegado hasta el 50% de los cargos federales vacantes, incluyendo fiscales, defensores y jueces, entonces la declamación va por un lado pro la realidad por el otro", añadió Rosatti y fue la única referencia que hizo sobre una posible reforma del órgano que preside.

El que es indiferente, es cómplice.

El presidente del Máximo Tribunal pidió que el encuentro "no sea visto desde afuera como una manifestación corporativa o autorreferencial porque sabemos que la Justicia la pasa mal, los jueces y los fiscales la pasan mal cuando quieren combatir estos delitos pero también la pasa mal la gente". El punto más alto de su discurso fue cuando declamó con firmeza "el que es indiferente es cómplice".

AJUFE en Rosario

Con la frase "estamos todos", Ricardo Lorenzetti le imprimó un ritmo más político a su discurso y remarcó: "está el Poder Judicial unido y también el Consejo de la Magistratura y todos los actores políticos, senadores, intendentes, el gobernador. Además de apoyar al Poder Judicial en una idea de solidaridad que es muy importante en términos de valores, porque si nos ponemos a pensar hay hombres y mujeres que se movilizaron para estar acá por buena fe y buenos principios. Hoy estamos todos unidos, no hay grietas ni divisiones absurdas en el Poder Judicial".

Lorenzetti apoyó el pedido realizado por el gobernador Omar Perotti al presidente Alberto Fernández "se deben crear nuevos juzgados pero también es central definir políticas claras porque hace años que se está discutiendo si vamos a implementar un sistema acusatorio o no y estamos a medio camino, y claro que es necesario y por eso está aquí el señor Procurador que nos plantea sus inquietudes. Se necesita infraestructura, inversión y se necesitan fiscales. Lo que no podemos hacer es estar a medio camino que es lo ha sucedido en los últimos años, entonces tenemos debilitado el sistema de jueces y juezas como el sistema de fiscales".

También habló de una ineficiencia generalizada en las distintas etapas de la lucha contra el narcotráfico. Llamó a crear una fuerza sofisticada con tecnología y especialización para enfrentar este tipo de delitos. Reclamó también por la extinción de dominio para poder poner el foco en desarticular las bandas desde lo económico.



En su alocución recordó el fallo Arrriola del año 2009 "esa sentencia es importante porque fue por unanimidad por jueces que tenían visiones muy diferentes, el Dr. Petracchi, el Dr. Fayt, el Dr. Zaffaroni, el Dr. Maqueda, la Dra. Highton, todos con visiones diferentes pero todos coincidimos que en ese momento era necesario hacer una política de Estado. Esa sentencia dice que exhorta a todos los poderes del Estado a realizar una política de Estado, en primer lugar enfocada en la prevención, la educación y en la represión del delito".



Disertaron también sobre el tema Javier Leal de Ibarra, presidente de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales y Nacionales; Diego Barroetaveña, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Aníbal Pineda, vicepresidente de la Cámara Federal de Rosario; Ricardo Toranzos, fiscal federal de Salta; Carlos Vera Barros, Juez Federal de Rosario; Karina Perilli, Jueza de Tribunal Oral Penal Económico; Miguel Ángel Guerrero, Juez Federal de Eldorado, provincia de Misiones y Alicia Vence jueza Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires.