Un nuevo plenario de las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales del Senado debatió este miércoles la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde disertaron distintos especialistas en derecho como Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera, Carlos Rozanski, Emanuel Desojo, Luis Arias, Joaquín Da Rocha y Eduardo Barcesat.

El primero en exponer fue Ferreyra, abogado constitucionalista de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quién consideró que la Corte debería estar integrada por "un número de por lo menos dos dígitos, quizás de 15 jueces", y cuestionó que actualmente tres magistrados constituyan una mayoría. "Es una tesis abierta y necesaria la ampliación ya que es insostenible en este siglo una corte de cinco miembros, máxime que no hay ninguna mujer", sostuvo, y se pronunció a favor de "quebrar de una vez por todas este escaso abanico" en la conformación.

La sorpresa de la jornada fueron las declaraciones del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Guillermo Snopek, que adelantó están analizando invitar a los miembros de la Corte a exponer al Senado para que den su punto de vista sobre la eventual reforma.

El ex camarista Rozanski, en la misma línea, habló de "las dificultades" que ha habido a lo largo de la historia para "democratizar la justicia, a diferencia de otras áreas del Estado" y sostuvo que las causas son "muy profundas, no se estudian. Hay razones a su vez para que no sean estudiadas y eso se traduce en la dificulta para elaborar un proyecto".

"Tiene que ver con una justicia clasista que tenemos en el país, con el origen, con aquella infame sentencia del 10 de septiembre de 1930 cuatro días después la Corte convalida el golpe de estado. A partir de ahí empieza lo que se conoce como doctrina de facto porque desde ahí comenzamos a tolerar una serie de violaciones graves a la Constitución que se mantienen hasta el día de hoy", agregó. "Estos proyectos plantean dos cuestiones centrales, una tiene que ver con la cantidad de los jueces y otra con la calidad. La cantidad es una cuestión aritmética y la calidad es una cuestión ética", concluyó el ex magistrado.

Por su parte, Emanuel Desojo de la Asociación de Abogados por la Justicia Social aseguró que "hay una Corte Suprema que no funciona y es percibida por la sociedad como tal. No funciona para el campo jurídico para los mismos abogados como para la sociedad. Es una Corte que tiene carencia de legitimidad producto de un desarrollo histórico".

"Con estos proyectos tenemos que pensar cómo van a ser elegidos esos miembros”, porque "no solo es necesario ampliar al Corte, sino que aquellos que asuman lo hagan con calidad democrática, con capacidad profesional para que sean vistos por la sociedad como magistrados que van a dictar sentencias que deben ser respetadas. Al ser elegidos por decretos generan desconfianza y descrédito, incluso para el campo jurídico", sostuvo el letrado.

"La dimensión policía del derecho que supera la cuestión técnica, el derecho es una técnica distributiva de poder que beneficia a uno y perjudica a otro, por eso el posicionamiento que asuman los postulantes es muy difícil de evaluar, pero tiene que ser un componente de evaluación que supere los aspectos técnicos", propuso Arias a su turno y llamó a pensar que "lograr diversidad en la integración de la Corte que no solo tiene que ver con la cuestión de género, cuestiones territoriales, sino también con los distintos criterios de los cuales son portadores los operadores jurídicos porque el derecho no admite una sola solución jurídica, porque el derecho puede ser interpretado de diferentes maneras".

"Podrían admitirse las salas en cuestiones formales, pero cuando hay que decidir cuestiones sustanciales creo que la Corte debe funcionar en pleno", añadió el ex juez Contencioso Administrativo en contra de algunos puntos del proyecto.

Da Rocha, de la Fundación de Estudio para la Justicia (FUNDEJUS), expresó: "Estamos proponiendo la reforma de una norma que es emanada de una dictadura militar que sufrimos desde 1955 hasta 1958, nunca surgió una ley que tuviera en cuenta todo el funcionamiento del Poder Judicial en remplazo de esta norma que, por su origen, no debería existir 70 años después".

En ese marco, recordó que "en el Consejo de la Magistratura propusimos una ley, de escaso uso en la Justicia, quienes quieran integrarse deben tener cierta idoneidad, el ingreso al Poder Judicial debe ser por concurso para tener al mejor y no a los amigos o conocidos, que sean de distintos sectores socioeconómicos, debemos empezar por la base".

Marisa Herrera, constitucionalista de la UBA y miembro del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Ministerio Público, dijo que "no hay que tenerle miedo a poder debatir la ampliación de la Corte" y adhirió al proyecto, remarcando la necesidad de una representación federal.

