Mar 11 de abril de 2017

La Corte Suprema negó que la Policía Bonaerense tenga derecho a sindicalizarse. El Máximo Tribunal consideró que la constitución no ampara que las fuerzas de seguridad puedan agremiarse. La Provincia tiene una ley que lo prohíbe y para la Corte “esa prohibición no es manifiestamente inconstitucional”. La disidencia opinó que lo que no tiene es “derecho a huelga”.