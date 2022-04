El Senado de la Nación comenzó a debatir el proyecto de reforma a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus miembros acordaron armar una lista de especialistas que serán convocados a disertar desde el próximo miércoles.

En las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por Guillermo Snopek y Oscar Parrilli, se detallaron las iniciativas que existen sobre el tema, las presentadas por Adolfo Rodríguez Saá (FNyP), Clara Vega (Hay Futuro Argentina) y Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y la de Silvia Sapag (UC).

"Este proyecto que presentamos es un humilde aporte a uno de los temas importantes, trascendentes, que tienen que ver con la institucionalidad, con el futuro y uno de los pilares sobre los cuales Argentina necesita para construirse hacia adelante. Todo lo que sea susceptible de modificar, cambiar, de incorporar o de otro punto de vista estamos a total disposición", dijo Weretilneck.

Las principales críticas de los opositores fue hacia el punto del federalismo: "proponen cinco regiones, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo con la provincia de Buenos Aires? ¿A dónde va a estar esa representación de la Corte Suprema?. Creo que es un proyecto no muy oportuno de muy difícil aplicación", expresó la representante de Juntos por el Cambio, Carmen Álvarez Rivero.

El rionegrino defendió su proyecto, cuyos ejes centrales son la paridad de género, el federalismo que "tiene que ver mucho con la historia" y el tercer aspecto sobre "si estos cambios van a significar un mejor servicio de justicia, porque definir un número sin definir la estructura y el funcionamiento de la Corte es agravar la situación actual".

Clara Vega remarcó que su iniciativa se presentó tras la renuncia a la Corte de Elena Highton de Nolasco, a quien destacó por su labor al igual que Carmen Argibay. "Pedimos que en la Corte, sean los integrantes del número que se decida, las mujeres integren en paridad este organismo", dijo la riojana, al tiempo que enfatizó en la necesidad del cupo femenino.

Por su parte, Rodríguez Saá dijo que esta discusión "no es una cuestión temporal, no es un capricho, no es la cosa que dicen que es para favorecer a un Gobierno" , y "no es solamente el número, es la paridad de género, la representación federal y la especialización en los temas".

"Solamente en Argentina y en Uruguay tiene 5 miembros” el máximo tribunal, señaló y detalló que en otros países “tienen muchos o muchísimos más miembros: Estados Unidos 9; Brasil 11; Colombia 23; Chile 21; Francia 120; España 80; Italia 15; Suecia 16; Noruega 18; Canadá 9; México 11; Japón 15; Alemania 16; Reino Unido 12; Suiza 30; Australia 7; Bélgica 12; Corea 12 y Finlandia 20", especificó el puntano.

Silvia Sapag, la senadora que presentó a último momento un nuevo proyecto que propone un máximo tribunal compuesto por 15 magistrados, resaltó que la modificación no solo tienen que ver con la cantidad, sino con "las calidades de los miembros de la Corte”, de modo que cuenten con “idoneidad moral, profesional, técnica y en derechos humanos".

En ese marco, Beatriz Ávila agregó que "la decisión de la integración es un tema que tiene que ser acordado con una gran mayoría y está puesto en la Constitución Nacional que se necesitan los dos tercios. Por eso cuando hay un espacio político que quiere ampliar los miembros de la Corte es necesario el consenso, es necesario escuchar a todas las voces".