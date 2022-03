En la causa "PSJR C/ KNL C/ DESPIDO", la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó una resolución que consideró no acreditada la existencia de la relación laboral, pues la declaración del unico testigo ofrecido no logró acreditar la relación de dependencia.

La demandante se quejó de que el juez de grado haya desestimado la declaración por tener el tstigo juicio pendiente contra el demandado y por la valoración de la prueba vinculada a las supuestas conversaciones de whatsapp de telefonía celular que afirmó haber mantenido con el aquí demandado.

Los jueces Graciela Carambia, Hector Guisado y Patricia Russo entendieron que la demanda no fue rechazada porque el testigo aportado por la accionante fuera el único, ya que "los dichos de este pueden admitirse para acreditar los hechos sobre los que declara cuando de su testimonio surge suficiente fuerza convictiva y se ve corroborado por otros elementos de juicio".

Pero esa situación "no acontece en el caso" porque "tal testigo tiene juicio pendiente con la demandada, por lo que si bien esta situación no invalida sus dichos por sí, lo cierto es que su testimonio debe ser evaluado con mayor estrictez" sostuvieron los jueces.

Para ser eficaz a los fines probatorios, un testimonio debe reunir las siguientes características:verosimilitud en los dichos, la probidad del declarante, la latitud y seguridad del conocimiento que manifiesta, las razones de la convicción que declara, y la confianza que inspira, entre otras

En tal sentido evaluaron que el único que declaró a instancia de la actora tiene juicio pendiente con la demandada, según lo ha expresado en su declaración, por lo que si bien esta situación tampoco invalida sus dichos por sí, debe ser evaluado con mayor estrictez. "Desde tal perspectiva, no encuentro que la declaración brindada por Paucar Solis Roberto Alexander, resulte convincente a fin de acreditar el vínculo dependiente denunciado" afirmaron los magistrados.

"Esos requisitos no advierto que puedan predicarse respecto de la declaración analizada supra, y lo cierto es que tal insuficiencia, afecta la credibilidad de dicho testimonio y le quita fuerza probatoria para sostener la versión expuesta en el breve relato inicial" concluyeron.