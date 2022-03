El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, anunció que iniciará “lo antes posible” la investigación para examinar los presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos antes y durante la invasión rusa en Ucrania.

En el comunicado difundido a principios de esta semana, indicó que su equipo de trabajo está explorando “todas las oportunidades de preservación de pruebas”, para apoyar la acusación.

“Estoy convencido de que existe una base razonable para creer que se han cometido supuestos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania” desde 2014, declaró Khan. Y los hechos de los últimos días, con la cruenta invasión por parte de los rusos, refuerzan aún más sus presunciones.

Ni Rusia ni Ucrania son Estados Parte de la Corte Penal Internacional, pero Kiev presentó dos solicitudes, en noviembre de 2013 y en febrero de 2014, aceptando la jurisdicción del tribunal.

Debe recordarse que previamente, una sala de cuestiones preliminares de la CPI deberá analizar si se avala el inicio de la investigación, aunque el fiscal recordó que, si uno de los 123 Estados Parte de la CPI presentara una remisión, la Fiscalía podría comenzar las pesquisas directamente, sin la autorización de los jueces.

El anuncio del fiscal Khan se produce luego de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el alto tribunal de la ONU, confirmase que ha recibido una demanda de Ucrania contra Rusia en la que se los acusa de genocidio.

Ambos tribunales se encuentran en La Haya, Países Bajos. Mientras que la Corte Penal Internacional se ocupa de la responsabilidad penal de las personas, la Corte Internacional de Justicia trata litigios entre Estados.

Los llamados “crímenes de guerra” son violaciones graves del derecho internacional humanitario. Convenios, normas y usos aplicables a los conflictos armados internacionales o internos, que implican una responsabilidad penal internacional.

La Argentina participó activamente desde 1995 en la negociación diplomática que culminó con la firma del Estatuto de Roma en 1998, al que aprobó, en nuestro orden interno, por la Ley 25.390, ratificada el 8 de febrero de 2001, lo que nos ubica entre los miembros fundadores de la Corte.



El Estatuto del Tribunal de Núremberg los definió como una “violación de los usos y costumbres de la guerra”, que podía consistir en asesinatos, malos tratos, deportación y trabajos forzados a civiles y prisioneros, ejecución de rehenes y destrucciones no debidas a razones militares. Luego este tipo de crímenes se recogió también en los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la ex Yugoslavia y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional

La competencia de la CPI se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto que tendrá competencia respecto a crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

La Corte Penal Internacional es una herramienta fundamental para la protección de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz en el mundo.

En 2016 Vladimir Putin decidió revocar la firma rusa del Estatuto de Roma, documento que creó la Corte Penal Internacional. En un comunicado el Kremlin justificó la decisión alegando que "la CPI no cumplió con las expectativas y no puede convertirse en un órgano de Justicia verdaderamente independiente y prestigioso". Rusia había firmado en el año 2000, pero nunca lo ratificó. Otros países que no adhirieron al Estatuto de Roma son China y Estados Unidos.



La UIBA también se pronuncia

La Unión Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Abogados expresa su repudio y rechazo a la invasión y unilateral violencia concretada por la Federación Rusa a Ucrania vulnerando la integralidad territorial, la soberanía y la vigencia y principios del derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas con más afectación a civiles y a la comunidad de Naciones; Y expresa su solidaridad con la abogacía ucraniana y los Colegios de Abogados que sufren el menoscabo de su labor y vigencia del Derecho, estando a disposición para lo que estimen las y los colegas ucranianos.

Foto: Wikimedia Commons

De UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia