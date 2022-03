Mié 06 de febrero de 2013

La Corte Suprema decidió confirmar lo resuelto por la Corte bonaerense, que hizo lugar a una demanda de daños y perjuicios contra el diario La Capital de Mar del Plata por señalar a un hombre por abuso sexual contra su hija menor de edad. En el caso no era aplicable la doctrina “Campillay”, ya que la doctrina de la "real malicia" no juega cuando "se trata del reclamo de un ciudadano común que no es funcionario público ni figura pública y tampoco se hallan implicados asuntos de interés público”.