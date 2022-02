A través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, el gobierno apeló el fallo del del Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata que ordenó cesar todas las actividades de explotación petrolera offshore.

En la presentación pidió también la recusación Santiago Martín por "manifiesta vinculación con principales actores" que promueven la cautelar que frenó la actividad.

En ese marco, detallaron que el abogado Daniel Sabsay publicó en su cuenta de Twitter una foto junto con el juez de la causa y con José Alberto Esain, acompañada del siguiente relato: “poco después del dictado de la sentencia que frenó la explotación petrolífera en las costas de Mar del Plata junto al autor, el juez Santiago Martín. Honra a la Justicia argentina. Feliz de compartir la mesa con él y con el gran ambientalista José Esain. BRAVO. No lo olvidemos”.

Si bien ninguno es litigante en el caso, la presentación sostiene que Sabsay es "la fuente de inspiración doctrinaria de gran parte de la sentencia" y Esain "no solo ha sido parte de la anterior gestión de gobierno sino que es patrocinante de un tercero que se opone a la campaña de exploración off shore".





Agregaron que "la amistad del juez a quo con los Dres. Sabsay y Esain, que se ve reflejada en el trato familiar y frecuente que denota la publicación del Dr. Sabsay a la cual se ha hecho referencia", puede constituir una de las causas de recusación de los jueces que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que establece que uno de los motivos puede ser "tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran familiaridad o frecuencia en el trato”.

Finalmente, el gobierno nacional remarcó que "la imparcialidad judicial es una garantía básica de nuestro sistema republicano y su debilitamiento socava las instituciones de la Nación y la confianza de los justiciables en la objetividad de los integrantes del Poder Judicial".

Por lo tanto, añadió el Ejecutivo, por "razones graves de decoro y delicadeza" Martín debió excusarse de intervenir en esta causa."Que a todo evento, no debe obviarse el viejo aforismo, según el cual “la Justicia no sólo debe realizarse, sino que también debe parecer que se realiza”. "Así, se ha señalado que no resulta sólo relevante lo que se haga, sino lo que pueda interpretarse que sucedió; no debiéndose realizar ningún acto que pueda crear la menor sospecha de que existió una interferencia indebida en la aplicación de la justicia", se lee en la apelación.