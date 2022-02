La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas y CABA declaró de interés el International Forum with judges “Gender Perspectives in the judiciary and measures to prevent violence. Spotlight Iniciative” que se realizará el 8 de marzo a las 9 horas por la plataforma Zoom y será dictado en inglés. Está organizado por la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) y será en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. La declaración de interés y la publicidad de esta actividad y muchas otras se realiza en el marco de que la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires consagra, entre sus objetivos más importantes, orientar la gestión de sus miembros hacia una mejor Administración de Justicia.