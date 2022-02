Transcurrida una semana desde la marcha "Basta de injusticia y lawfare" que tuvo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como centro de las protestas, el ministro y ex presidente del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti, dejó en claro que el Máximo Tribunal no iba a ceder a ningún tipo de presión

En diálogo con el programa“Alguien tiene que decirlo”, conducido por el periodista Eduardo Feinmann, quien le preguntó cómo se sentía con relación a la marcha, Lorenzetti manifestó “Yo he dedicado mi vida al derecho y siempre enseñamos que el derecho esta para resolver los problemas de las personas

“La función de la Corte no es discutir con ningún grupo político sino resolver problemas concretos que tienen personas en nuestro país. La principal preocupación de los argentinos es cuando tienen un problema con la inseguridad, cuando lo robaron, lo asesinaron, los jubilados, los trabajadores, cuando esta en juego el derecho a la propiedad”.

Lorenzetti no se mostró preocupado por la marcha. Recordó que desde que entró en 2004 a la Corte Suprema “hemos tenido muchísimas marchas, y quiero dejar bien en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión, como nunca hemos cedido”

“Las marchas expresan lo que cada uno quiere expresar, y se está ejerciendo un derecho, pero nunca han tenido una influencia en las decisiones de la Corte Suprema porque obviamente nosotros debemos aplicar la Constitución, la ley, a todo el mundo, sea poderoso, sea débil”, expresó el supremo.

“Fíjense lo que pasó en Brasil. En el caso de Lula el juez (Edson) Fachin que resolvió tanto la acusación inicial en el caso Lava Jato, primero acusó pero luego los abogados de Lula presentaron pruebas y se decretó la nulidad, y en ningún momento se habló de lawfare, ni Lula ni el juez” consignó

El ministro ratificó que la Corte “tiene que ser independiente y resistir todo tiempo de presión, venga de donde venga. Sea de otros poderes políticos o de cualquier modo”. El magistrado nacido en Rafaela puso de resalto que “la garantía que nosotros debemos dar a la población es que la Corte es independiente y aplica la constitución, la ley, con templanza. No reaccionamos ante cualquier coyuntura. Debemos ser serenos

Ante la consulta del periodista respecto de la denuncia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acerca de que “ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados”, Lorenzetti respondió: “Yo respeto todas las opiniones, pero desde nuestro punto de vista nosotros debemos aplicar la ley”.

“Fíjense lo que pasó en Brasil. En el caso de Lula el juez (Edson) Fachin que resolvió tanto la acusación inicial en el caso Lava Jato, primero acusó pero luego los abogados de Lula presentaron pruebas y se decretó la nulidad, y en ningún momento se habló de lawfare, ni Lula ni el juez” consignó

Indagado acerca de la existencia del denominado “Lawfare”, Lorenzetti aseguró:. “Yo respeto una opinión, pero para mi no. Nosotros en la Corte Suprema siempre hemos tenido la misma conducta. Yo entré en el 2004 a la Corte Suprema y he dictado fallos con una línea de principios. Tengo libros publicados, he hablado en fotos internacionales, y no he cambiado mi voto por una coyuntura política

Además, reseñó otros fallos de la Corte, por ejemplo en el caso “Rizzo”, donde “resolvimos que no puede haber un Poder Judicial sometido a la voluntad popular, porque las mayorías se pueden equivocar, pueden cometer injusticias, y entonces es necesario que alguien proteja a las minorías, por eso se dice que el Poder Judicial es contramayoritario, no depede de las elecciones”

Lorenzetti destacó que uno de los debates más importante que esta en agenda, y deberá ser resuelto por la Corte, es el del “Derecho al Olvido”, y destacó que es un “tema difícil”. También apuntó que otro de los casos importantes es el del cannabis medicinal