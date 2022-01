El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes confirmó la sentencia del Tribunal Oral Penal de Mercedes al padre de un niño de 4 años que intentó matarlo a 14 años de prisión por los delitos de tentativa de homicidio doblemente calificado por el vínculo y la finalidad del autor material (en concurso ideal) todo en concurso real con el delito de coacción agravada. El fallo contó con los votos de los ministros Alejandro Alberto Chain, Eduardo Gilberto Panseri, Guillermo Horacio Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Augusto Niz.

El hecho ocurrió el 2 de abril de 2018 cuando la madre del menor, que estaba separada del padre, lo llevó hasta su domicilio en una zona rural de Curuzú Cuatiá. El hombre le pidió a su ex pareja que regresara a vivir con él y que buscara sus pertenencias y regresara, en tanto el niño quedó a su cuidado.

A las 17 horas aproximadamente, la mujer lo llama por teléfono. Atendió el niño y le contó que su padre no estaba. Luego de 15 minutos, la mujer vuelve a llamar y el hombre la amenazó coactivamente al decirle que la esperaba en la esquina del Cementerio diciéndole “trae tus pertenencias y regresá conmigo de lo contrario mataré a nuestro hijo y posteriormente lo haré yo, te doy plazo hasta las 18:30, no vengas con la policía porque me voy a perder en el monte con nuestro hijo, no me denuncies, vení sola”.

Es el primer caso en el STJ de “Homicidio vinculado o transversal”, calificado de esa manera por intentar matar al hijo con la intención de hacer sufrir a la madre, ex pareja que había dado por terminada la relación.

La mujer se presentó en la Comisaría del Menor y la Mujer y formuló la denuncia. Con un móvil fueron al lugar y unos 300 metros antes de llegar al destino, la policía observó una motocicleta con tres ocupantes, a quienes les ordenó detener la marcha. Eran el hermano y tío del niño, trasladando al chico que se encontraba inconsciente. Fue atendido en el hospital y se constató que presentaba lesiones de carácter leve en el cuello.

El hombre ató a su hijo a una soga y lo colgó del cuello con intenciones de quitarle la vida. En forma posterior desistió de su accionar, lo descolgó y lo dejó acostado en la cama y huyó del lugar.

