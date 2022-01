El NoleGate continúa en las portadas de los diarios internacionales. Este viernes Alex Hawke, Ministro de Inmigración, ejerció su poder ejecutivo para retirarle el visado por segunda vez al tenista serbio. Hawke toma la decisión con el fin de preservar "la salud y el orden públicos", comunicando también que cuenta con el apoyo del Primer Ministro de Australia, Scott Morrison.

Djokovic será detenido por las autoridades australianas mañana por la mañana y permanecerá así hasta que se celebre el juicio definitivo. De esta forma, el serbio deberá esperar al domingo para saber si finalmente podrá disputar el Abierto de Australia o, por el contrario, se toma la decisión de deportarlo. Los abogados de Djokovic siguen considerando las opciones que tienen. En caso de apelar, solicitarán un juicio rápido que sea completado el domingo, con el fin de que no interfiera en una posible participación del número 1 del mundo en el Open de Australia 2022.

Los abogados del tenista cuestionaron judicialmente la decisión, y el lunes 10 el juez Anthony Kelly declaró "irrazonable" la detención del serbio. Djokovic argumentó que Australia tiene una excepción a la vacunación obligatoria respecto de las personas que en los últimos seis meses estuvieron contagiados de Covid-19, y presentó la documentación necesaria para ingresar al país.

Exención médica, detención y liberación

Novak Djokovic, N°1 del mundo, acudió a Australia el 5 de enero tras haber recibido una exención del gobierno de Victoria y de Tennis Australia para disputar el Australian Open, primer Grand Slam del año (del 17 al 30 de enero). Cabe recordar que el gobierno australiano había impuesto como normativa la prohibición de entrar al país sin acreditar la vacunación contra el COVID-19.

El tenista serbio no se encuentra vacunado, y en numerosas ocasiones manifestó su postura en contra de la vacunación. Pese al revuelo instantáneo que se generó en las redes sociales, el gobierno de Australia había advertido que podrían denegarle la exención médica al serbio si no acreditaba pruebas suficientes que merecieran la excepción.

Al llegar al aeropuerto, Djokovic fue sorprendido por las autoridades, interrogado durante horas sin poder comunicarse con su equipo y fue despojado de su celular. Tras el interrogatorio, fue trasladado a un centro para migrantes en Melbourne (Park Hotel), en el que se vio obligado a permanecer durante días sin poder salir.

La familia del serbio denunció "condiciones inhumanas" en el lugar donde se encontraba detenido, entre ellas suciedad y alimentos en mal estado, y no faltaron voces que se alzaron en contra del trato que estaba recibiendo Djokovic por parte del gobierno australiano.

Los abogados del tenista, Nick Wood y Paul Holdneson, cuestionaron judicialmente la decisión, y el lunes 10 el juez Anthony Kelly declaró "irrazonable" la detención del serbio. Djokovic argumentó que Australia tiene una excepción a la vacunación obligatoria respecto de las personas que en los últimos seis meses estuvieron contagiados de Covid-19, y presentó la documentación necesaria para ingresar al país.

En la misma se constataba que el serbio contrajo el virus entre el 16 y el 18 de diciembre. “¿Qué más podría haber hecho este hombre?” sostuvo el magistrado. De esta forma, el serbio ganaba una batalla judicial, pero no aún la guerra.

Christopher Tran, abogado del gobierno, advirtió tras la decisión que el poder ejecutivo podría decidir expulsar a Djokovic del país ya que se encontraban investigando irregularidades en la documentación presentada por el serbio. La 'liberación' del serbio trajo todo tipo de comentarios, opiniones y fuego cruzado. Mientras el tenista comenzaba a entrenarse de cara a disputar por fin el torneo, una nueva bomba hacia saltar las alarmas por una posible deportación, ya que se detectaron irregularidades en su declaración jurada.

Irregularidades y posible deportación

El serbio declaró no haber realizado ningún viaje en los catorce días previos a su vuelo a Australia. Esto fue rápidamente desmentido ya que hay imágenes que muestran a Djokovic en Belgrado el 25 de diciembre con el jugador de handball Petar Djordjic. Además, el 31 de diciembre, academia SotoTennis público en su cuenta de Twitter un video de Djokovic entrenando en Marbella, España.

También se puede ver el 2 de enero una foto del serbio en Diario Sur jugando en el Club Puente Romano. Esta falsificación podría costarle cara al serbio, ya que el documento migratorio establece que "dar información falsa o engañosa es una ofensa grave y puede conducir a que se impida su ingreso a Australia por tres años". Por si fuera poco, en las fechas que alegó haber tenido coronavirus (16 de diciembre), Djokovic no habría realizado el aislamiento correspondiente, sino que por el contrario, se lo vio en una serie de eventos sociales.

Por un lado, dijo haber jugado un partido de básquet el 14 de diciembre. Allí se encontró con un grupo de personas que luego dio positivo. El tenista aseguró que "a pesar de no tener síntomas" se hizo una prueba de antígenos el 16 de diciembre. El resultado dio negativo, y no supo de su positivo hasta el día de después. Al día siguiente, presenció un evento de tenis en Belgrado "para entregar premios a niños", donde otra prueba de antígenos resultó negativa. Luego de eso, aseguró haberse aislado y cancelado todos los eventos agendados, excepto una entrevista con el periódico deportivo francés L'equipe.

Según detalló, no pudo postergar el evento porque se sintió "obligado". "No quería defraudar al periodista, pero me aseguré de mantener la distancia social y usar un tapabocas", agregó. A falta de la sentencia definitiva, el NoleGate no ha dejado indiferente a ningún sector de la población, desde quienes apoyan la antivacunación y los que defienden al serbio por los tratos que está recibiendo de parte del gobierno de Australia, hasta quienes piden enérgicamente su deportación y cargan contra el serbio por todas las irregularidades demostradas.

Tras la audiencia que convocó este viernes tras conocerse la noticia de la revocación del visado, el juez Kelly dispuso que el sábado a las 8 de la mañana (hora local) Djokovic sea conducido hasta el Ministerio de Migraciones, para luego tener una audiencia con sus letrados desde las 10 hasta las 14 (hora local). Se trata de los pasos previos a la celebración el juicio ante la Corte Federal de Australia, previsto para el domingo por la mañana.

Según detalla la resolución, a la que accedió Diario Judicial, la decisión se sustenta en la sección 476 de la ley de migraciones, que determina el procedimiento de revisión de las deportaciones ante el tribunal federal de alzada.