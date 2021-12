Mar 19 de octubre de 2021

Una magistrada de Córdoba impuso a un médico una cuota alimentaria del 12% de sus haberes jubilatorios destinada al ex cónyuge, quien tiene 81 años y no puede generar ingresos por sí mismo.La medida fue para lograr un equilibrio "sin desconocer la “cristalización de los roles que históricamente los cónyuges desempeñaron durante la comunidad de vida que hoy ya no existe”