El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quedó este viernes más cerca de ser extraditado luego que la justicia británica revocara la decisión de no enviarlo a Estados Unidos, donde el periodista está acusado de espionaje tras publicar documentos clasificados en 2010 y 2011. ​El Tribunal Superior británico consideró que la vida del australiano no corre riesgo si es trasladado, en una apelación favorable a Estados Unidos que prometió no mantenerlo en una prisión de máxima seguridad.