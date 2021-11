Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Tucumán destituyó al juez Francisco Pisa por incumplimiento a los deberes a su cargo en la causa por desobediencia judicial de 2016 contra Mauricio Parada Parejas a quien absolvió en 2017 y que asesinó el año pasado en esa provincia a la profesora oriunda de Salta, Paola Tacacho.

En su alegato, la Comisión consideró que el magistrado incumplió con "los deberes a su cargo por vulnerar el derecho de tutela judicial efectiva, por no observar las condiciones de vulnerabilidad de Tacacho y por no abordar con perspectiva de género el tratamiento de la causa".

Tacacho quien trabajaba como profesora de Inglés, fue asesinada a puñaladas el 30 de octubre de 2020, en la calle Monteagudo al 500, en pleno centro de la capital tucumana. El agresor fue un exalumno de la víctima, Mauricio Parada Parejas, quien se suicidó tras cometer el femicidio al verse rodeado por un grupo de vecinos que le impidió escapar.

El 24 de febrero de este año, el gobernador de Tucumán y actual Jefe de Gabinete de Ministros Juan Manzur, aceptó la renuncia condicionada a Pisa, quien la había presentado en 2018 para acceder a su jubilación como magistrado.

Según los investigadores, la docente había realizado 14 denuncias contra Parada Pareja, quien había sido su alumno años anteriores y que desde entonces la acosaba, hecho por el cual la justicia le había impuesto una restricción de acercamiento. Seis de esas presentaciones fueron archivadas, siete quedaron sin resolución y una había llegado al requerimiento de elevación a juicio, el juez Pisa decidió sobreseer al acusado y archivar la causa, por lo que la familia de víctima ahora exige su destitución.

El 24 de febrero de este año, el gobernador de Tucumán y actual Jefe de Gabinete de Ministros Juan Manzur, aceptó la renuncia condicionada a Pisa, quien la había presentado en 2018 para acceder a su jubilación como magistrado.

Pero finalmente esa renuncia condicionada no se concretó debido a que el trámite jubilatorio no se resolvió en los plazos establecidos, por lo que Pisa presentó su renuncia lisa y llana, sin beneficio de la precepción del 82 por ciento móvil de su salario, ante Manzur, quien no la firmó.

El 24 de agosto la Comisión de Juicio Político resolvió por unanimidad acusar a Pisa ante un jurado de enjuiciamiento por su presunto mal desempeño en la causa iniciada por las denuncias de Tacacho a Parada Pareja.