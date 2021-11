El Observatorio de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa elaboró una encuesta a fin de conocer la situación con respecto al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de los padres o madres no convivientes con sus hijos y/o hijas.

Según el informe, el 44% no percibe cuota alimentaria ni aportes. La población objetivo del estudio fue toda aquella persona que estuviera atravesando una situación en la que él o la progenitora de sus hijos y/o hijas debiera cumplir con el pago de la cuota alimentaria.

Se reveló que el 44% no percibe cuota alimentaria ni aportes para gastos de sus hijos y/o hijas por parte del progenitor o progenitora no conviviente; el 37% no recibe el monto que se acordó o lo recibe, pero no todos los meses, o solo cubre algunos gastos. Tan solo un 19% percibe la cuota alimentaria para sus hijos y/o hijas en tiempo y forma.

En el 56,8% de los casos el progenitor o progenitora no conviviente no participa ni se responsabiliza en situaciones vinculadas con sus hijos y/o hijas; mientras que el 32,3% participa si se lo piden o solo en situaciones puntuales y solamente el 10,9% participa y se responsabiliza siempre.

En lo que respecta a la tramitación por el pago de la cuota, el 58% realizó el procedimiento a través de las vías legales. En tanto, el 22% llegó a un acuerdo, pero sin intervención de la Justicia y el 20% nunca realizó un trámite.

De quienes realizaron la tramitación por vías legales, el 62% lo hizo con un patrocinio gratuito y el resto pagó a un profesional particular. El 73% no está nada conforme con la resolución judicial y el 48% manifestó que es muy dificultoso el proceso judicial, según el informe. Sólo el 31% conoce sobre la existencia del Registro de Deudores Alimentarios.