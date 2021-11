Las nuevas herramientas de identificación han saltado al plano virtual y por ello, en el marco de la Jornada de Blockchain & Tokenización, que se dictará virtualmente el miércoles 17 de noviembre a las 15 horas, actividad organizada por la Carrera de Especialización en Derecho Informático de la UBA y Diario Judicial, Leonor Guini, Abogada especialista en Derecho de la Alta Tecnología y Delegada en Protección de Datos certificada en España, brindó a este medio una noción de los desafíos y oportunidades que esta tecnología representa en la actualidad y hacia donde debemos ir.

Dju: ¿Cuáles son los problemas que plantea la ID en internet?

El principal problema es la centralización plataformas y proveedores de servicios que nos identifican en forma centralizada o descentralizada y que almacenan nuestros datos y los monetarizan sin nuestro consentimiento.

Los demás problemas tienen que ver con la falta de proximidad física lo que hace que nos tengamos que registrar en cada sitio donde accedemos provocando lo que se llama fatiga de contraseña

No hay escalabilidad: los proveedores de identidad como google o facebook no cubren todos los casos de uso

Se generan problemas de fraude porque la identidad puede ser robada, suplantada, manipulada

La credencial digital emitida por un prestador de credenciales verificables contiene el DID del emisor y se expide firmada digitalmente por dicho emisor y, el receptor verifica en blockchain que dicha credencial fue emitida por dicho emisor. Toda operación sobre identidad digital debe ser realizada por el titular de un DID con la clave privada asociada a dicho DID

Dju: ¿Que es la Identidad digital?

Es la forma en la que nos perciben los demás en la red y aquello que nos identifica ante ellos. Lo cual es fruto no solamente de nuestros datos personales, sino también de todo lo que creamos en el ciberespacio; es decir, de todos los datos que generamos

Dju: ¿Cuáles son las ventajas de la Identidad digital auto-soberana?

Este sistema de identidad coloca al hombre en el centro de la escena permitiéndole administrar su propia identidad para tener un total control y autonomía sobre la misma, ya que dicho control le va a permitir demostrar o refutar hechos, o situaciones asociadas a su identidad. El usuario adquiere autonomía y privacidad sin depender de un proveedor

Por lo que salimos del sistema de vigilancia global como modelo de negocio ya que el operador que tiene el dato no ve con quien lo comparto nosotros custodiamos nuestros datos

Dju: ¿Qué diferencia existe entre un sistema de identificación electrónica y la ID soberana?

Un sistema de identificación electrónica se basa en confirmar la identidad de una persona mediante datos rígidos (su Cuit, su DNI) .

Un sistema de gestión de ID soberana es más amplio ya que prueba no sólo que yo soy quien digo ser sino también los atributos vinculados a una persona.

Todos estos atributos pueden o no ser datos personales y se pueden representar digitalmente y se pueden contener en un sistema de identificación electrónica.

Pasamos de un concepto de identificación rígida otorgada por el estado a un sistema de identificación liquida y reconfigurable se expande el concepto de identidad pública.

Dju: ¿La Identidad auto-soberana o verificable cómo funciona?

En principio se utilizan DIDs (identificadores descentralizados), dentro de una infraestructura de tecnologías de registro distribuido (DLT) u otras formas de redes descentralizadas, por lo que no requiere de un sistema de registro centralizado, permitiendo la implementación de una suerte de Infraestructura de Clave Pública descentralizada (DPKI), en oposición a los sistemas clásicos de PKI , que precisamente se basan en la centralización de la función de expedición en manos de un prestador. De esta forma, el sujeto se autentica con dicho DID, al cual está asociada su clave pública y privada y lo utiliza para solicitar la certificación de atributos o alegaciones acerca del mismo, como el nombre y apellidos, u otras informaciones personales a compartir.

La credencial digital emitida por un prestador de credenciales verificables contiene el DID del emisor y se expide firmada digitalmente por dicho emisor y, el receptor verifica en blockchain que dicha credencial fue emitida por dicho emisor. Toda operación sobre identidad digital debe ser realizada por el titular de un DID con la clave privada asociada a dicho DID.

Dju: ¿En que consiste el marco de identidad europea o proyecto de reforma del reglamento eIDAS2?

La UE aprovecha su experiencia con la aplicación del eIDAS (normativa sobre identificación y regulación de servicios de confianza) y la existencia de certificadores cualificados con un enfoque tecnológico distinto y transfronterizo.

Se emiten certificados de atributos por los Proveedores de Servicios de Certificación y certificados de atributos sustentados en credenciales controladas por el usuario, integrando al sector público y privados como emisores de estas credenciales de atributos en libre competencia y regulando esta tecnología de registro distribuido transfronteriza como servicio de confianza.

La Jornada sobre “Blockchain y tokenización" tendrá lugar el 17 de noviembre 2021 - 15:00 hs. (Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil) / 19 hs. (España) / 13 hs. (Perú , Colombia, Panamá y Ecuador) /14 hs. (Venezuela y costa este de EEUU) / 12 hs. (México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Canadá y Honduras) /11 hs. Costa oeste de EEUU / por Zoom, la inscripción es gratuita a través del siguiente enlace:

https://www.eventbrite.com.ar/e/blockchain-y-tokenizacion-registration-201100265307