En la causa "M., W. M. C/ C., M. I. S/EJECUCION DE SENTENCIA (FAMILIA)", la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín confirmó la decisión que resolvió hacer lugar a la demanda que entabló Walter M. M., ordenando las medidas necesarias para que el Agrimensor H. C. realice las operaciones tendientes a la confección del plano de mensura y división definitivo, según proyecto adjunto al convenio homologado.

Más allá de la resolución foral del caso, la sentencia cobró notoriedad por ejercer una crítica a la actuación del juez de primera instancia por "exceso" en la utilización del "copy-paste".

Los jueces Ricardo Castro Duran, Juan J. Guardiola y Gaston M. Volta hicieron hincapie en "el uso (inadecuado) de las nuevas (o no tan nuevas) tecnologías, al servicio de la faena jurídica, cuando las mismas se utilizan solo para el llenado de páginas (y la distracción de quien tiene que leerlas) en lugar de usárselas como una colaboración para una exposición mas eficiente".

"El denominado copy paste puede servir para sentar una base argumentativa, pero muchas veces además de ser una práctica ociosa resulta insuficiente para dar la fundamentación que deben aportar el abogado en sus escritos postulatorios"

La Cámara juninense invocó los fallos Cazas Daniel Omar C/ Grupo Concesionario del Oeste SA S/ Daños y Perjuicios” y Dabadie – in re «Municipalidad de Castelli C/ AMX Argentina SA S/ Apremio" para consignar que "así como los derechos deben ser ejercidos (utilizados) de manera regular (art. 10 del CCyCN) lo mismo aplica a las nuevas tecnología s; entonces, por mas que estas permitan con una sencilla operación (de no mas de seis o siete clicks) generar un volumen de texto importante, esto debe ser utilizado de manera racional y regular, haciendo uso y no abuso de lo que ellas permiten".

Agregaron que ello debe ser "siempre teniendo en miras la finalidad del acto jurídico procesal que se tiende a realizar», no para obligar al órgano judicial o a los litigantes a leer decenas de páginas que, en concreto, nada aportan insumiendo tiempo aunque afortunadamente ya no papel, sean éstas presentadas por las partes o escritas por el sentenciante para dar solo la apariencia de una «decisión razonablemente fundada»"

