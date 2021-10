Mediante una nota, los consejeros jueces Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta le requirieron al presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Molea, la implementación de una prueba piloto que posibilite la visualización de escritos en el del Sistema de Gestión Judicial, más conocido como Lex 100, sólo en el horario judicial.

Este pedido se da tras la reciente decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de poner en marcha un sistema de almacenamiento diferido de escritos, con el objetivo de dar una solución a los reclamos de los empleados judiciales pero sin restringir el libre ingreso de escritos por parte de los matriculados.

Al respecto, los consejeros destacaron el “incesante ingreso de presentaciones a toda hora y sin distinción de día y horario no sólo de las partes sino otros sujetos procesales, los cuales, a través del Sistema de Gestión Judicial, cursan una gran cantidad de peticiones y escritos fuera de día y horario hábil”, y la necesidad de arbitrar medidas que “permitan organizar el trabajo de una manera más adecuada, sin por ello afectar el servicio de justicia”.

De este modo, los consejeros apoyaron el pedido del fuero Civil para “garantizar el derechos de los magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as al descanso, a la desconexión" y "en beneficio de optimizar los recursos humanos e informáticos con que cuenta el Poder Judicial de la Nación”.

“No es ocioso recordar que el reclamo por parte de la Cámara tuvo su fundamento en que desde la virtualidad se han duplicado o triplicado las presentaciones en los expedientes, a la par de haber mermado la cantidad de empleados debido a las licencias psiquiátricas que ha generado el volumen de trabajo”, señalaron los representantes del estamento de los magistrados.

Y añadieron: “El pedido de bloqueos de ingresos no es para abogados y por tanto no hará mella en la labor de éstos, el planteo no impulsa que no puedan dejar sus presentaciones las 24 horas, sino antes bien la propuesta está encaminada únicamente en que no se visualicen después de las 13:30 todas aquellas presentaciones que se realicen fueran del horario de atención al público la que serán reservadas por el propio sistema para impactar a partir del siguiente horario hábil, sin perjuicio de las habilitaciones horarias en función del sistema de turnos o aquellas cuestiones que no admitan demora por su naturaleza”.

“El servicio de justicia ha vivido y también sufrido los cambios impuestos por la digitalización masiva”, sostuvieron y concluyeron: “Muchos magistrados, auxiliares y operadores del poder judicial han llevado adelante la incesante tarea de dar respuestas, desatando el fortalecimiento de los equipos de trabajo, sumado a la capacidad de adaptación, resiliencia y compromiso con el trabajo, y ello ha traído sus consecuencias generado sobrecargas en las tareas, sumándose por ejemplo tareas de oficio que antes estaban en cabeza de los abogados - oficios a la Cámara Electoral, DEOX, saldos bancarios, SINTyS, etc”.

La postura de los abogados

Por su parte, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) expresó su "enérgico rechazo" a las limitaciones el horario de suba de escritos. "Significaría un claro retroceso respecto del proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio de administración de justicia", afirmó la entidad y añadió: "La informática ha llegado al marco del Poder Judicial para solucionarle los problemas a los justiciables y no para sostener un status quo que mantenga la indefinición sine die de los procesos".

"Los escritos presentados fuera del horario hábil no provocan ningún tipo de perjuicio a los trabajadores judiciales, ya que les asiste la posibilidad de 'desconectarse' finalizada la jornada laboral, encontrándose con ellos nuevamente en su bandeja de entrada recién al día siguiente cuando vuelvan a 'conectarse'”, concluyó la entidad presidida por Eduardo Awad.

La nota, enviada a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura, calificó de absurdo el pedido de la Cámara Civil de "no visualizar los escritos fuera del horario laboral", y resaltó que "si pretenden no poder ver los escritos fuera de horario, basta simplemente con ignorarlos hasta que se reanude la jornada de trabajo".

Para el Colegio, "si no se respeta el horario de trabajo, ello responde a una explotación laboral propia de cada Tribunal, pero completamente ajena a la voluntad de los abogados y a la posibilidad de presentar escritos fuera del horario judicial".

